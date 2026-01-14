บอกลาวงจร "สิวซีสต์" สิวอักเสบตัวร้ายที่ห้ามบีบ!

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเผชิญกับปัญหา “สิวที่ไม่มีหัว” กดลงไปแล้วเจ็บจี๊ด บวมแดง และกวนใจอยู่บนใบหน้านานนับสัปดาห์ นั่นคือสัญญาณของ “สิวซีสต์” (Cystic Acne) สิวอักเสบชนิดรุนแรงที่แฝงตัวอยู่ลึกใต้ชั้นผิว ซึ่งหากดูแลผิดวิธีอาจกลายเป็นฝันร้ายที่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ถาวร รมย์รวินท์คลินิก (Romrawin Clinic) จึงขอส่งต่อความรู้ในการดูแลผิวอย่างถูกวิธี พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนเกมการรักษาสิวให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย
ทำความรู้จัก “สิวซีสต์” ระเบิดเวลาใต้ชั้นผิว
สิวซีสต์ไม่ได้เกิดแค่ที่ผิวชั้นนอก แต่เป็นการอุดตันที่ลึกลงไปในชั้นหนังแท้ร่วมกับการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดเป็นก้อนนูน แข็ง และไม่มีหัวสิวให้เห็นชัดเจน มักพบบ่อยในบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่น เช่น แก้ม คาง กรอบหน้า ไปจนถึงแผ่นหลังและหน้าอก ความน่ากลัวของมันคือความเจ็บปวดและการอักเสบที่กินเวลานานกว่าสิวปกติหลายเท่า
เตือน! “มือห้ามบอน” ยิ่งกด ยิ่งเสี่ยงหน้าพัง
หลายคนมักเผลอตัวพยายามบีบหรือกดสิวซีสต์ด้วยตัวเอง แต่รู้หรือไม่ว่านั่นคือการ "ซ้ำเติม" ผิวอย่างรุนแรง เพราะ:
อักเสบลุกลาม: แรงกดจะผลักเชื้อแบคทีเรียและหนองให้ยิ่งฝังลึกและกระจายตัว สิวที่ดูเหมือนจะเล็กกลับบวมเป่งขึ้นกว่าเดิม
แผลเป็นถาวร: เนื่องจากการอักเสบอยู่ลึก การกดจะทำลายเนื้อเยื่อรอบข้างอย่างรุนแรง นำไปสู่ปัญหาหลุมสิวหรือแผลเป็นนูนที่รักษาได้ยากในอนาคต
เสี่ยงติดเชื้อลึก: อุปกรณ์หรือมือที่ไม่สะอาดอาจนำพาเชื้อโรคใหม่ๆ เข้าสู่แผล จนกลายเป็นฝีหรือการติดเชื้อใต้ชั้นผิวหนังที่อันตราย
ปัจจุบัน รมย์รวินท์คลินิก ได้นำเสนอโปรแกรม AviClear เลเซอร์กู้ผิวที่ออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหาสิวโดยเฉพาะเหมาะสำหรับสิวทุกระดับ โดยเฉพาะสิวอักเสบรุนแรงและสิวซีสต์ ให้ความรู้สึกสบายผิวขณะทำ ไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บหรือผิวเบิร์น และเข้าไปจัดการที่ต้นเหตุอย่างตรงจุด ช่วยให้สิวยุบตัวโดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็นลามกว้าง และลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ
หยุดทำร้ายผิวด้วยการกดสิวเอง แล้วเปลี่ยนมาดูแลผิวอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อคืนความมั่นใจและผิวที่เรียบเนียนอย่างยั่งยืนที่ รมย์รวินท์ คลินิก ทุกสาขา