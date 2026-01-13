เปิดเหตุผลที่ "ทยา ทีปสุวรรณ" ได้สิทธิ์จัดงาน Tomorrowland Thailand

ฮือฮาตั้งแต่มีข่าวว่า ประเทศไทยเตรียมจัดงานเทศกาลดนตรีแนว EDM ชื่อดังระดับโลก “Tomorrowland Thailand” และเป็นที่จับจ้องวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่า จะสามารถทำได้ดีขนาดไหน และประเทศไทยจะมีพื้นที่ใหญ่โต พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาว EDM นับแสนคนได้อย่างไร? ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ บรรดาผู้จัดระดับโลก ประกาศพื้นที่การจัดงาน พร้อมเคาะวันอย่างเป็นทางการแล้ว!
นับว่า “Tomorrowland” เทศกาลดนตรีอันดับ 1 ของโลก จะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก วันที่ 11-13 ธันวาคม 2569 ปักหมุด Wisdom Valley เขาไม้แก้ว พัทยา จ.ชลบุรี พื้นที่ของเอกชนเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งมีความพร้อมทั้งในด้านโลจิสติกส์ ที่พัก และระบบรองรับนักท่องเที่ยวในปริมาณมาก คาดการณ์ว่าจะต้อนรับผู้เข้างานได้วันละกว่า 50,000 คน
ด้วยพื้นที่กว่า 1,400 ไร่ ของ Wisdom Valley เขาไม้แก้วนั้น เป็นอาณาจักรปล่อยพลังของ "อีฟ-ทยา ทีปสุวรรณ" หญิงแกร่งภริยาของ “ตั้น-ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ซึ่งเป็นพื้นที่ธุรกิจของครอบครัว "ศรีวิกรม์" เพราะสาวอีฟนั้นเป็นลูกสาวของเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดัง กับคุณหญิงศศิมา โดยอีฟเติบโตมาในครอบครัวที่ปลูกฝังเรื่องการศึกษา และการบริหารธุรกิจตั้งแต่เด็ก และเธอยังเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand ที่ใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนเอกชนชื่อดังของอังกฤษ ทั้งยังเป็น CEO ของบริษัท วิสดอม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาโครงการ Wisdom FiRST Residence ที่เขาไม้แก้ว พัทยา อีกด้วย
ชื่อของ “ทยา ทีปสุวรรณ” จึงปรากฏเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของเมืองไทย เพราะความพร้อมหลายๆ ด้าน แถมแบคกราวน์ของบ้านนี้เรื่องคอนเนกชันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว เป็นถึงกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฟูลออปชั่นเบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย และที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดคือ “Wisdom Valley” ค่อนข้างจะมีความพร้อมกว่าสถานที่อื่นๆ ทั้งขนาดพื้นที่กว่า 1400 ไร่บนเขาไม้แก้ว โลเกชั่นที่ได้เปรียบ เนื่องจากใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวกทั้งทางรถและทางอากาศ มีสนามบินหลัก อย่าง สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา ทั้งยังมีโรงแรมและชุมชนท้องถิ่นที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งพัทยาเองก็เป็นเดสติเนชั่นที่นักท่องเที่ยวรู้จักชื่อเสียงและอยากมาอยู่แล้ว
เรียกได้ว่า “Wisdom Valley” คือต้นทุนเดิมที่เธอครอบครองอยู่ นอกจากจะมีส่วนที่เป็นโรงเรียนนานาชาติ และโครงการ Wisdom FiRST Residence วิลล่าระดับลักชัวรี ก็ยังมีพื้นที่เหลือเฟืออีกกว้างใหญ่ จนแบ่งพื้นที่กว่า 600 ไร่ มาจัดงานสเกลบิ๊กบึ้มได้ ซึ่งหลายๆ พื้นที่ถูกวางระบบไว้อย่างดีแล้ว โดยหลังจากที่ผลสรุปว่า การจัดเทศกาลดนตรี “Tomorrowland” จะเกิดขึ้นที่นี่ เจ้าของพื้นที่ก็ไม่รอช้า เดินเครื่องเต็มสูบเตรียมการจัดงานพาทีมงานของ Tomorrowland จากประเทศเบลเยี่ยม ลงพื้นที่ดูสถานที่การจัดงาน พร้อมเตรียมกระจายงานให้ "ฟินน์-นรุตม์ ทีปสุวรรณ" ลูกชายคนที่ 2 ที่เพิ่งเรียนจบกลับมาเมื่อปีที่แล้ว ให้เป็น Project Coordinator ได้เรียนรู้การทำงานระดับโลกทันที
ด้านทีมผู้จัด Tomorrowland จากเบลเยี่ยม ก็ทำงานร่วมกับทีมงานในประเทศไทยอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญระดับโลกด้านดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบเวที การเล่าเรื่อง และการผลิตงานขนาดใหญ่ ไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของเทศกาลที่ขึ้นชื่อด้านโปรดักชันระดับโลก
สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงหลังๆ ของ “ทยา ทีปสุวรรณ” ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ Wisdom Valley อยู่แล้ว ทั้งทำงานและอินอยู่กับธรรมชาติ ป่าเขา ดังที่เราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียว่า เธอเป็นสายแอดเวนเจอร์ที่รักการออกกำลังกายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน เดินเขา เล่นสเก็ต และทำกิจกรรมกลางแจ้งร่วมกับครอบครัว ภายใน Wisdom Valley ดังนั้น เธอจึงเป็นคนที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุด และดูท่าว่าโปรเจกต์ Tomorrowland นี้ จะเป็นการปล่อยพลังของเธอให้ลุยสุดตัวแน่ๆ เพราะเธอและครอบครัวเคยไปสัมผัสบรรยากาศงานดนตรีนี้ ด้วยตัวเองมาแล้ว พอได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้จัดงาน ชาว EDM ตั้งตารอความมันส์ระดับขั้นสุดกันได้เลย