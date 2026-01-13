xs
เชื้อพระวงศ์อังกฤษหนาวๆ ร้อนๆ “แอนดรูว์” เตรียมโละของเก่าขาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดปีใหม่มาได้ไม่เท่าไหร่ ก็มีเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษให้ตามเผือกกันตั้งแต่ต้นปี โดยคราวนี้เป็นเรื่องน่าเวียนหัว ที่นอกจากราชวงศ์อังกฤษจะต้องคอยรับมือกับเรื่องเสื่อมเสีย ที่อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ไปมีข่าวพัวพันกับคดีค้ากามล่วงละเมิดเคสดังระดับโลก จนทำให้ถูกถอดยศและโดนไล่ออกจากวังแล้ว ตอนนี้ยังต้องมานั่งคอยเฝ้าระวังพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงของอดีตเจ้าชายองค์นี้อีก เพราะล่าสุดมีข่าวว่า เขาเตรียมขนข้าวของส่วนตัวออกมาประมูลขาย


ในข่าวระบุว่า อดีตดยุกและดัชเชสแห่งยอร์ก ทั้ง แอนดรูว์ เมาท์เบทเทน-วินด์เซอร์ และซาราห์ เฟอร์กูสัน อดีตภรรยา มีแพลนจะนำข้าวของส่วนตัวที่มีส่วนเกี่ยวพันกับราชวงศ์ออกประมูลขาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องประดับ ของมีค่า รวมไปถึงจดหมายและข้อความส่วนตัวจากเหล่าเชื้อพระวงศ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระมารดาผู้ล่วงลับ โดยอาศัยการที่ต้องย้ายที่อยู่ ซึ่งโดนให้ออกจากที่พำนัก รอยัล ลอดจ์ ใน วินด์เซอร์ แมนชั่น ที่มีขนาดกว่า 30 ห้อง ขนข้าวของเหล่านี้ออกมา


ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า ทางสำนักราชวังได้กลัวว่า แอนดรูว์จะแพ็กของมูลค่าสูงย้ายออกไปด้วย เลยเตรียมจะส่งคนไปจับตามองอย่างเข้มงวด ให้มั่นใจว่าบรรดาข้าวของที่ขนย้ายออกไปนั้น เป็นของส่วนพระองศ์จริงๆ ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ตอนนี้การเป็นห่วงเรื่องข้าวของกลายเป็นเล็กน้อยไปเลย เมื่อเทียบกับความเป็นไปได้ที่ว่า เรื่องราวภายในหรือสิ่งของธรรมดา แต่อาจจะมีมูลค่าทางจิตใจสำหรับคนในราชวงศ์ มีแพลนจะถูกนำมาออกขายแบบนี้


เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังขึ้นก็แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ทั้งไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ กับอีกฝั่งที่บอกว่า ของส่วนตัวจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเขา และคนเราต้องกินต้องใช้ การโดนถอดยศ งดเงินสนับสนุน ก็ทำให้เขาต้องหาช่องทางอื่นๆ มาใช้แทน เรียกได้ว่า งานนี้เหล่าเชื้อพระวงศ์ได้มีหนาวๆ ร้อนๆ กันบ้าง เพราะไม่รู้ว่าความเป็นส่วนตัวจะถูกเปิดเผย หรือมีเรื่องราวอะไรหลุดลอดออกไปสู่สาธารณชนกันบ้าง

