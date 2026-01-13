เซเลบห่วงสวยร่วมฉลองกับ Dermatige รับรางวัลความงามระดับสากล

นพ. ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค, นพ. ภานุพงศ์ ภัทรกุลทวี และ เขมณัฏฐ์ ชุลีเกียรติ สามผู้ก่อตั้ง Dermatige Aesthetics ร่วมจัดงาน A Night to Celebrate with Dermatige ปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่ ร่วมก้าวสู่ปี 2026 ตอกย้ำความเป็นคลินิกความงามอันดับต้นๆ ในด้านการยกกระชับ ปรับรูปหน้า และโปรแกรมหน้ายุงที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในงานคึกคักไปด้วยลูกค้าคนสำคัญรวมถึงพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ อย่าง MERZ Aesthetic พร้อมด้วย Friends of Dermatige อภินารา ศรีกาญจนา นักธุรกิจหญิงคนเก่ง ร่วมพูดคุยบนเวที รวมไปถึงเหล่าเซเลบริตี อาทิ พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, เอมษิกา โชติวิจิตร, กมลพร วงศ์รักมิตร, ปิยะดา จิระพจชพร, ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ภายในงานนอกจากจะเป็นดินเนอร์อาหารรสเลิศจากร้าน CinCin Bangkok แล้ว ยังเป็นการขอบคุณลูกค้า พร้อมเซอร์ไพรส์ของรางวัลให้แก่ลูกค้าและเหล่าเซเลบมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท อีกทั้ง รางวัลโปรแกรม Radiesse และ Ulthera รวมไปถึงเครื่องเพชรจากแบรนด์ Apinara Jewelry ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญจากความตั้งใจของแบรนด์ ที่ต้องการส่งต่อความงามให้กับลูกค้าทุกคน และยังได้ร่วมฉลองรางวัลในระดับสากล ที่ทางคลินิกเพิ่งได้รับมา นั่นคือ Asia Pacific 10th Golden Record Award from Merz Aesthetics และ Classys Global Customer Summit in Japan 2025 การันตีความสำเร็จในด้านบริการและคุณภาพ