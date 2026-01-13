“หมู พลพัฒน์” จับมือโหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง ถ่ายทอดมุมมองใหม่รับปี 2569

MOO Bangkok นำโดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group ร่วมกับ โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง โดย แซม-กิตติธัช นำพิทักษ์ชัยกุล ผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของปฏิทินน่ำเอี๊ยง บจก.น่ำเอี๊ยง กรุ๊ป สร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษ ต้อนรับปี 2569 จากความเชี่ยวชาญในด้านโหราศาสตร์จีน นำมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่ ผ่านการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ในแบบของ MOO Bangkok โดยหยิบเอาหลักความสัมพันธ์ของปีนักษัตร และธาตุที่เกื้อหนุนกัน ตลอดจนการขอพรเพื่อความมงคลในแต่ละด้าน ทั้งความรัก การงาน สุขภาพ และความโชคดี มาต่อยอดเป็นคอลเลกชันที่แฝงไปด้วยความหมาย และพลังบวกที่เสริมความมั่นใจให้ผู้สวมใส่ในทุกๆ วัน เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง ราวกับมีโชคดีอยู่เคียงข้างตลอดทั้งปี
คอลเลกชันนี้ MOO Bangkok ได้นำความรู้ด้านโหราศาสตร์จีน มาออกแบบร่วมกับสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่สวมใส่ได้ทุกวัน ประกอบด้วย เสื้อยืด และกระเป๋าผ้าลวดลายปีนักษัตร ซึ่งแบ่งตามกลุ่มธาตุจากหลักโครงสร้าง “ซาฮะ” (三合) ซึ่งเป็นหลักการแบ่งกลุ่มปีนักษัตรตามพลังงานของธาตุประจำนักษัตร ที่มีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนกัน โดยมีพวงกุญแจหนังปั๊มนูน สัญลักษณ์เสริมความมงคลในด้านต่างๆ ที่ประดับด้วยฮาร์ดแวร์สีเงินสลักตัวอักษรมงคลภาษาจีน, กำไลข้อมือเชือกประดับชาร์มลวดลาย 12 นักษัตร, กำไลข้อมือเชือกสี Two-tone ประดับชาร์มสัญลักษณ์เสริมความมงคลในด้านความสำเร็จ ความรัก สุขภาพ และ ความโชคดี ตลอดจนไอเทมพิเศษ อย่าง Clip Charm ที่สามารถนำไปตกแต่งร่วมกับกำไลข้อมือ เพื่อเสริมความมงคลขึ้นไปอีกขั้น
สินค้าประเภทกำไล, Clip Charm และพวงกุญแจ ทุกชิ้นได้ผ่านการสักการะและขอพรจากเทพที่มีชื่อเสียงในการขอพรด้านต่างๆ ตามหลักความเชื่อของจีนอย่างถูกต้อง ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางพลี, ศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียพระบาทน้อย, วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, ศาลเจ้าพ่อปุงเถ่ากง และวัดมังกรกมลาวาส เพื่อความมงคลสูงสุดสำหรับผู้สวมใส่ในปี 2569 นี้
งานนี้มีเหล่าดังร่วมงานคับคั่ง อาทิ มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, มีน-พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร, ไอซ์-พาริส อินทรโกมาลย์สุต, แทด-ฐาปนา จงกลรัตนาภรณ์ ATLAS, มิวอ้อน-ณณณ นามปีติ ATLAS, เบน-บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร, พลัสเตอร์-ภัทร์นิธิ ศรันย์วัฒนกุล และโบกัส-ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์