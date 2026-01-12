อร่อยกับรสชาติแห่งความสุขในความทรงจำ “MEGA FLASHBACK FLAVORS”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตที่ดีในทุกๆ วัน ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยที่ประทับอยู่ในความทรงจำวัยเด็ก ผ่านแคมเปญ “MEGA FLASHBACK FLAVORS” ชวนย้อนวันวานไปกับรสชาติคุ้นเคย พลาดไม่ได้! กับรสชาติแห่งความสุขจากเมนูขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษ จาก 12 ร้านดังยอดนิยม ได้แก่ BEN’S COOKIES, CHUBBY DOUGH, GUSS DAMN GOOD, HAAB, IKEA, KAMU KAMU, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, SWENSEN’S, YENLY YOURS, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน และ หนึ่ง นม นัว SIGNATURE พร้อมมอบให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มกราคม 2569 ที่เมกาบางนาเท่านั้น
อร่อยถูกใจกับรสชาติที่ทุกคนคุ้นเคยไปกับเมนูขนมและเครื่องดื่ม ทั้งเบเกอรี่ ไอศกรีม เครื่องดื่ม และของหวานหลากหลายสไตล์ สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส แลกรับฟรี! เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด ได้แก่
• BEN’S COOKIES เอาใจคนรักคุกกี้กับ คุกกี้ โฮมเมดเนื้อหนานุ่มอบสดใหม่ หอมกรุ่นทุกคำ สามารถเลือกรสชาติใดก็ได้ มูลค่า 95 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
• CHUBBY DOUGH เติมความฟีลกู๊ดด้วย DONUT GLAZE โดนัทเนื้อนุ่มเคลือบกลาซหวานละมุน มูลค่า 33 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 10 คะแนน แลกรับฟรี!
• GUSS DAMN GOOD ชวนย้อนความทรงจำวัยเด็กกับไอศกรีมรส YAKULT PIPO รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นจากยาคูลท์ มูลค่า 95 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
• HAAB ส่งต่อความอร่อยกับ ขนมไข่สงขลา ไซส์ S (10 ชิ้น) เนื้อนุ่ม หอม หวานกำลังดี มูลค่า 90 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
• IKEA เติมสีสันและความสนุกต่อด้วย UNICORN ICE CREAM IN A CONE ไอศกรีมโคนสีสันสดใส รสชาติหวานอร่อย มูลค่า 49 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 15 คะแนน แลกรับฟรี!
• KAMU KAMU เพิ่มความสดชื่นกับเมนูฮิต RAPTOR ไซส์ M เครื่องดื่มไมโลปั่นรสชาติเข้มข้น หอมหวานมัน มีเอกลักษณ์ด้วยท็อปปิ้งหลากหลาย เช่น ครีมชีส, ผงไมโล และ Milo Fossil กรุบกรอบ มูลค่า 120 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
• MOLTO ชวนอร่อยแบบคลาสสิกกับ MILK SHAKE-STRAWBERRY มิลค์เชครสสตรอว์เบอร์รีหวานหอม เข้มข้น มูลค่า 159 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 50 คะแนน แลกรับฟรี!
• O-LI-NO CREPE & TEA อิ่มอร่อยกับ เครปหมูหย็องแฮมพริกเผา เครปแป้งนุ่ม ไส้แน่น รสชาติกลมกล่อม มูลค่า 99 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
• SWENSEN’S เติมความสุขแบบครอบครัวกับไอศกรีม AMERICAN TOWER เสิร์ฟความอร่อยหลากหลายรสในถ้วยเดียว มูลค่า 99 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
• YENLY YOURS เอาใจคนรักมะม่วงกับ ORIGINAL MANGO STICKY RICE ข้าวเหนียวมะม่วงสูตรต้นตำรับที่เน้นความสดใหม่ของมะม่วงไทยพรีเมียมรสชาติหวานหอมละมุน เข้ากันกับข้าวเหนียวมูนกะทิเข้มข้น มูลค่า 150 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
• ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน ชวนย้อนวันวานกับเมนู นมชมพู เครื่องดื่มสีหวาน รสชาติคุ้นเคย มูลค่า 85 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 25 คะแนน แลกรับฟรี!
• ปิดท้ายด้วย หนึ่ง นม นัว SIGNATURE กับเมนูฮิต โชคุปังอบกรอบ เซตกลาง ขนมปังกรอบหอมเนย ทานเพลิน มูลค่า 135 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
เมกาบางนาขอเชิญทุกครอบครัวร่วมอิ่มเอมกับความทรงจำผ่านรสชาติแห่งความสุข กับแคมเปญ “MEGA FLASHBACK FLAVORS” ที่รวบรวมเมนูขนมและเครื่องดื่มสุดพิเศษจากร้านดัง เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความอร่อยและความอบอุ่นร่วมกันของทุกเจเนอเรชัน สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส สามารถใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! ได้ตั้งแต่วันที่ 5 –31 มกราคม 2569 เฉพาะที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
#เมกาบางนา #MEGABANGNA #YOUREVERYDAYMEETINGPLACE #MEGAFLASHBACKFLAVORS #MEGASMILEREWARDS