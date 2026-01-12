ห้างเซ็นทรัล กระตุ้นเศรษฐกิจไทยตลอดปีม้า! ต้อนรับนักช้อป! ด้วย “CENTRAL THE NEW NEW YEAR”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จับมือ ลูกค้าคนสำคัญทั่วประเทศ เดินหน้าก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขต้อนรับปีใหม่ปีม้า 2569 ส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งช้อปปิ้ง การบริการ และอีเวนต์ใหญ่ตลอดทั้งปี สานต่อวิสัยทัศน์ห้างแห่งแรงบันดาลใจ จุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้งที่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่นักช้อปทั้งไทยและต่างชาติไว้วางใจ ประเดิมเปิดแคมเปญแรกของปีอย่างยิ่งใหญ่กับแคมเปญ “CENTRAL THE NEW NEW YEAR” - START FRESH WITH SOMETHING NEW เริ่มต้นความสดใสตลอดทั้งปีด้วยสินค้าทุกหมวดจากแบรนด์ชั้นนำที่คัดสรรอย่างดีเพื่อตอบโจทย์นักช้อปทุกสไตล์ พร้อมดีลพิเศษลดสูงสุดกว่า 30% ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 - วันที่ 29 มกราคม 2569 รวมถึงโปรโมชั่นเพื่อสายบิวตี้โดยเฉพาะกับ “CENTRAL BEAUTY THE NEW NEW GLOW” เอ็กซ์คลูซีฟดีลจากแบรนด์บิวตี้ชั้นนำ พิเศษ! ลูกค้าที่มียอดช้อปสูงสุด รับแพ็คเกจที่พักสุดหรู คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน ห้อง Overwater Suite มูลค่า 120,000 บาท พร้อมของสมนาคุณอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีดีลพิเศษเพื่อคนรักบ้าน กับ “CENTRAL THE NEW NEW HOME” ที่จัดเต็มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เครื่องนอน และสินค้าเกี่ยวกับบ้านจากทุกแบรนด์ดัง ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2569 ช้อปสนุกทุกแคมเปญที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา, Central App และทุกช่องทางช้อปปิ้ง
พร้อมกันนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังสนับสนุนการจับจ่ายอย่างคุ้มค่าด้วยการมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 กับแคมเปญพิเศษ “ช้อปเซ็นทรัลดีมีคืนเพิ่ม” ให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์จากห้างเซ็นทรัลร่วมด้วยบัตรเครดิตชั้นนำ ซึ่งในปีนี้ห้างเซ็นทรัลจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าช้อปคุ้มค่ามากที่สุดเช่นเคย และเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม รับ Central Luxe Galerie Cash Coupon สูงสุด 1,000 บาท จำกัด 150 สิทธิ์ / ท่านตลอดรายการ เมื่อช้อปที่ Luxe Galerie ครบตามเงื่อนไข สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ที่ Customer Service ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
พลาดไม่ได้! กับกิจกรรมสุดคึกคักที่จะเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากทุกครอบครัว กับกิจกรรมต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติจากห้างเซ็นทรัล ที่เตรียมคิกออฟอีเว้นต์แรกกับ “CENTRAL CHILDREN’S DAY 2026” จัดเต็มไฮไลต์และสิทธิพิเศษตลอดทั้งวัน ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 และวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และห้างเซ็นทรัล 29 สาขาทั่วประเทศ
รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานและเหนียวแน่น ในปีใหม่ 2569 นี้ เราตั้งใจที่จะต่อยอดศักยภาพทั้งในด้านการตลาด กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ และการมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้ลูกค้ามีความสุขในทุกโมเม้นต์ของชีวิต เดินหน้าขับเคลื่อนโลกของรีเทลในมุมมองใหม่ ทั้งแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน และเติบโตท่ามกลางโลกค้าปลีกที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเดิมต้นปีนี้เราอยากรักษาบรรยากาศการช้อปปิ้งให้คึกคักขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมให้โตต่อเนื่องสมเป็นปีม้าที่เติบโตอย่างสง่า และอยากชวนทุกคนเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้น จึงจัดแคมเปญ “CENTRAL THE NEW NEW YEAR” ที่ได้จับมือกับแบรนด์ชั้นนำมอบดีลดีรับปีใหม่ พร้อมด้วยโปรฯ พิเศษ “ช้อปเซ็นทรัลดีมีคืนเพิ่ม” ตอบรับการจับจ่ายของสายช้อปที่นิยมหาของขวัญช่วงปีใหม่หรือไอเทมชิ้นใหม่ๆ ให้ของขวัญตัวเอง ซึ่งปีนี้ห้างเซ็นทรัลยังคงเดินหน้าจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าช้อปสนุกและรับสิทธิพิเศษที่คุ้มค่ามากที่สุดเช่นเคย”
สำหรับ โปรโมชัน “CENTRAL THE NEW NEW YEAR” มอบสิทธิพิเศษมากมาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด อาทิ
• รับสิทธิประโยชน์จากห้างเซ็นทรัล, เดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 50%
• รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ, เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และคูปองเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 12% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข
• พิเศษ ลูกค้า The 1 ที่มียอดช้อปสะสมสูงสุด 5 ท่านแรก รับแพ็คเกจล่องเรือสำราญ Disney Cruise Line from Singapore 4 วัน 3 คืน รวม 5 รางวัล (รางวัลละ 4 ท่าน / รางวัล) ตามเงื่อนไข (ลูกค้าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน The 1 เพื่อรับสิทธิ์)
• รับคูปองส่วนลด 150 บาท เมื่อแลกคะแนน The 1 จำนวน 1,000 คะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน The 1 (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่าน / จำกัด 10,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• รับบัตรของขวัญห้างเซ็นทรัล 1,000 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด (ช้อปตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป, จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)
• พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ
ร่วมด้วยอีกสองโปรโมชันพิเศษ กับ “CENTRAL BEAUTY THE NEW NEW GLOW” ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2569 – วันที่ 31 มกราคม 2569 เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบยอดที่กำหนดตามเงื่อนไข รับสิทธิพิเศษ รางวัลต่างๆ จากพาร์ทเนอร์ ดังนี้
• เมื่อช้อปสินค้าบิวตี้ครบ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จจากการช้อปปิ้งที่แผนกบิวตี้ ไปรับส่วนลด 100 บาท ที่ Salad Stop (เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น) เมื่อทานอาหารที่ร้านครบ 1,200 บาทขึ้นไป
• เมื่อช้อปสินค้าบิวตี้ครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Pilates Class from by Reformed Pilates มูลค่า 1,000 บาท จำกัด 50 ท่านแรกเท่านั้น
• รางวัลสุด Exclusive สำหรับลูกค้าที่มียอดช้อปสูงสุด เพียง 1 ท่าน รับแพ็คเกจที่พักสุดหรู คลับเมด คานิ มัลดีฟส์ 3 วัน 2 คืน ห้อง Overwater Suite มูลค่า 120,000 บาท
โปรโมชัน CENTRAL THE NEW NEW HOME เริ่มต้นปีอย่างสดใส ด้วยสินค้าแผนกบ้าน ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2569 – วันที่ 24 มกราคม 2569 ลดสูงสุด 50%, เซ็ตพิเศษ... เติมเต็มความสุขในราคาสุดคุ้ม พร้อมรับฟรี คูปองส่วนลดแทนเงินสดและเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 6,000 บาท และรับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมในโปรโมชัน “ช้อปเซ็นทรัลดี มีคืนเพิ่ม” (เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข)