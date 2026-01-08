คุณแม่แฟชั่นนิสต้าคนดังสุดสนุก! จับลูกน้อยแต่งตัวเป็นคู่เหมือน

ต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการความน่ารักของคุณแม่แฟชั่นนิสต้ากับลูกๆ ที่มักจะจับหนูน้อยแต่งตัวให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ ทั้งเวลาออกไปเที่ยวด้วยกัน หรืออยู่กับบ้านแบบชิลๆ ก็มักจะสรรหาชุดให้ลูกๆ ได้ใส่เข้ากับตัวเอง บางครอบครัวลูกเยอะก็จับแต่งสีเดียวกันบ้าง คุณพ่อก็ต้องเลยตามเลย เรียกได้ว่ามากันเป็นทีมแบบไม่หลุดธีม ยิ่งบ้านไหนมีลูกสาวคุณแม่ก็จะสนุกกับการจับลูกๆ แต่งตัวเป็นตุ๊กตากันเลยทีเดียว มาดูกันว่าคู่เหมือนคุณแม่จะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหน
แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์ : คุณแม่ลูกหนึ่งยังสาว ที่กำลังจะมีน้องให้กับ “น้องโรซี่ โรสลินด์” ด้วยความที่ชอบแต่งตัว จึงมักจับน้องโรซี่แต่งตัวสวยๆ เหมือนกับตนอยู่เสมอ ซึ่งน้องก็ให้ความร่วมมือโดยดี
มิ้งค์-เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ : แฟชั่นไอคอนตัวแม่ ที่จับ “น้องมูน-ด.ญ. จันทรา พรพัฒนารักษ์” แต่งตัวตั้งแต่ยังเป็นทารกจนปัจจุบันอายุได้ 6 ขวบ น้องมูนจึงฉายแววแฟชั่นนิสต้า โพสแต่ละท่าระดับซูเปอร์โมเดล
เจน-จอมสุดา จิราธิวัฒน์ : ที่มีลูกสาวคนเก่ง “น้องเนลา” วัย 9 ขวบ เป็นเพื่อนแต่งตัวสวยๆ ยามที่น้องเนลาไม่ได้ใส่ชุดนักกีฬายิมนาสติก คุณแม่เจนก็จะจัดชุดสวยๆ ที่เหมือนกับตนเองให้น้องได้ใส่ประหนึ่งฝาแฝด
เข็ม-ธีราภา พร้อมพันธุ์ ลิ่มอติบูลย์ : คุณแม่ที่มีแต่ลูกสาวถึง 3 คน เมื่อโอกาสพิเศษมาถึง เธอก็จับลูกสาวทั้งสาม “น้องด้าย ณัฐประภา, น้องผ้า รมยกร และน้องนิต” แต่งตัวเหมือนกันแบบครบทีม งานนี้คุณพ่อแก๊บ-สุรภาพ ลิ่มอติบูลย์ อดร่วมเฟรมด้วย
น้ำทิพย์ เทือกสุบรรณ : คุณแม่ลูกดกที่มีลูกชายหญิงถึง 4 คน และใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ต่างแดนกับสามีชาวฮ่องกง-นิโคลัส โฮ เวลาที่ต้องเดินทางไปไหนหรือแม้แต่อยู่กับบ้าน ครอบครัวนี้ก็สนุกกับการจับลูกๆ แต่งตัวเป็นทีมเช่นกัน
เปเป้-วาริธร กันท์ไพบูลย์ : ดีไซเนอร์สาวสวย ที่ตอนนี้ “น้องไอรา” ลูกสาววัย 8 ขวบครึ่ง นางแบบกิตติมศักดิ์ที่ช่วยโปรโมทแบรนด์เสื้อผ้าให้เธอมาตลอด ไปไหนกันก็เลยแต่งตัวเหมือนกันอย่างสนุกสนาน แถมอินเนอร์ท่าโพสของน้องไอราก็ขโมยซีนคุณแม่ตลอด อนาคตแฟชั่นไอคอนตัวท็อป
พะเพื่อน ชุติมณฑน์ สกุลไทย : คุณแม่สุดคูลที่ไม่เพียงจับลูกสาววัย 2 ขวบกว่าๆ ‘น้องจุนย่า-ด.ญ.จุณญารัตน์ จรัสรุ่งโรจน์’ แต่งตัวเป็นคู่แฝดแล้ว ยังมีคุณยายแฟชั่นนิสต้ายังสาว “อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย” มาในธีมเดียวกันอีกด้วย
พอลลีน ล่ำซำ : คุณแม่ลูก 4 ที่มี "น้องโรจน์” วัย 12 ปีกว่า กับแฝด 3 “น้องริทธิ์, น้องรักษ์, น้องรสา" วัย 9 ขวบครึ่ง บางวันที่เป็นโอกาสพิเศษ ก็จับลูกๆ แต่งตัวเหมือนกันไปเลย ไหนๆ ก็มีลูกแฝดอยู่แล้ว
มิ้นท์-ณิชชา บุณยากร : แฟชั่นนิสต้าสาวอีกคนที่มักจับลูกสาวคนเดียววัยใกล้ 2 ขวบครึ่ง “น้องโมกิ ด.ญ. ญาราภัสสร์” แต่งตัวเป็นคู่แฝดมาตลอดแบบไม่ให้หลุดธีม
ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช : บ้านนี้มาเป็นแพค ยิ่งตอนนี้ “น้องเรเน่ เรนิต้า” ในวัย 1 ขวบ กำลังน่ารักน่าเอ็นดู คุณแม่ริต้าจึงสนุกกับการจับหนูน้อยแต่งตัวให้เข้ากับทุกคน แถมในโอกาสสำคัญๆ บ้านนี้ยังแต่งตัวธีมเดียวกันอย่างอบอุ่น
แพทริเซีย กู๊ด : คุณแม่ยังสาวสุดสวยลูกสอง ก็สนุกกับการจับลูกสาว “น้องเอลิเซีย” วัย 2 ขวบกว่า กับ “น้องแพทริค” วัยขวบครี่ง แต่งตัวให้เข้ากับตนเองและเทศกาลกับเขาด้วยเช่นกัน