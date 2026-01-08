นางแบบอินโดฯแฉอดีตในวัง โดนบังคับแต่งเจ้าชายมาเลย์

นางแบบสาวชาวอินโดนีเซีย “มาโนฮารา โอเดเลีย พีนอต” ที่เคยเข้าพิธีสมรสกับ เจ้าชายแห่งมาเลเซีย ออกมายื่นหนังสือเปิดผนึกให้กับสื่อมวลชนว่า กรุณาเลิกเรียกเธอว่า “อดีตภรรยา” หรือ “เมียเก่า” โดยให้เหตุผลว่า การแต่งงานในครั้งนั้น เธอยังเป็นผู้เยาว์และถูกบีบบังคับโดยไม่สมัครใจ พร้อมบอกว่าเธอคือเหยื่อที่โดนล่วงละเมิดทางเพศต่างหาก
เรื่องราวของ โอเดเลีย สาวสวยลูกครึ่งอินโดฯ-อเมริกา เริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 เมื่อเธออายุเพียง 15 ปี โอเดเลียได้พบกับ “เติงกู มูฮัมหมัด ฟาครี เปตรา” เจ้าชายแห่งรัฐกลันตันวัย 33 ปี ในงานเลี้ยงดินเนอร์ที่จัดขึ้นโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และข่าวว่าเจ้าชายตกหลุมรักความงามของสาวน้อยในทันที ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานแบบลับๆ ในอีก 2 ปีหลังจากนั้น
ก่อนจะกลายเป็นข่าวโด่งดังในไม่กี่เดือนถัดมา เมื่อแม่ของเธอออกมากล่าวหาว่า ลูกสาวของเธอโดนเจ้าชายลักพาตัวไป และทางการมาเลเซียกีดกันไม่ให้พบปะกับครอบครัว พร้อมเรียกร้องให้ทางการอินโดนีเซียช่วยพาลูกสาวเธอกลับมา และได้กลายเป็นความขัดแย้งระดับประเทศของ 2 ชาตินานหลายเดือน ก่อนที่ปลายปี 2552 โอเดเลียจะใช้จังหวะที่สุลต่านแห่งรัฐกลันตันป่วย ต้องเข้ารักษาตัวที่สิงคโปร์ ซึ่งเธอได้ติดสอยห้อยตามเจ้าชายไปในทริปด้วย และได้ความช่วยเหลือจากทางการอินโดฯ และสถานทูตสหรัฐฯ สามารถหลบหนีออกจากโรงแรมและเดินทางกลับมาอินโดนีเซียได้ในที่สุด
สิบกว่าปีที่ผ่านมาเธอถูกเรียกว่า อดีตภรรยา, คู่สมรสเก่า ของเจ้าชายมาเลเซีย ซึ่งเธอได้ออกมาแสดงจุดยืนว่า นั่นไม่ใช่ความจริง เพราะที่จริงแล้ว เหตุการณ์ในอดีตนั้น ไม่ใช่การแต่งงาน ไม่ถูกกฎหมาย แต่เป็นการที่เธอถูกบังคับให้แต่ง และเป็นการพรากผู้เยาว์ ล่วงละเมิดทางเพศต่างหาก และช่วงเวลาที่อาศัยอยู่ในวังนั้น เต็มไปด้วยกฎระเบียบ มีผู้คุมเข้มงวด กักขังหน่วงเหนี่ยวให้เธอปราศจากอิสระ โดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ
“ตอนนั้นชั้นอายุเพียง 15 ปี มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ ไม่มีความรัก ไม่ได้รับการสมยอม แต่ถูกบีบบังคับ ดังนั้น อย่าใช้คำว่าแต่งงาน หรือสามีภรรยา มาเปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้น ชั้นขอเรียกร้องให้สื่อทั้งในอินโดฯ และแพลตฟอร์มดิจิตัล อย่าง กูเกิล และ วิกิพีเดีย เลิกใช้คำว่า อดีตภรรยา กับชั้นสักที”
แม้เธอจะออกมากล่าวว่าโดนบังคับแต่ง หรือโดนเจ้าชายล่อลวง แต่ก็มีข่าวกอสซิบถึงข่าวงานแต่งสุดฉาวโฉ่นี้ไม่น้อย เพราะบางแหล่งข่าวกล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของฝ่ายชายเพียงอย่างเดียว แต่ทางครอบครัวโดยเฉพาะ แม่ของเธอ ก็มีข่าวว่าอาศัยความสวยของลูกสาว พยายามไต่เต้าอัปสถานะ ถึงขั้นเสนอเร่ขายลูกสาวกับบรรดามหาเศรษฐีต่างๆ มาก่อนหน้าแล้ว แถมยังมีคดีความติดตัวที่ฝรั่งเศส เมื่อโดนลูกเลี้ยงบุญธรรมแจ้งความว่า ถูกเธอและพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายร่างกายอีกด้วย