“ลีออน-พิชญ เจมส์” กับลุคแฟชั่นสุดเท่ห์จาก ออฟไวท์

Off-White™ ต้อนรับเซเลบริตี้จากหลากหลายวงการ ทั้งดนตรี และกีฬา เพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขปลายปี 2025 นี้ โดยมี ก้อย อรัชพร, URBOY TJ, และลีออน พิชญ เจมส์ มาร่วมถ่ายทอดความสุขนี้ ณ บูทีค ขนาดใหญ่ของ Off-White™ , The Emquartier ชั้น M
โดยทั้งหมดล้วนถ่ายทอดบรรยากาศบริเวณโดยรอบของร้าน รวมไปถึงการนำเสนอลุค มิกซ์ แอน แมชท์ไอเทมสุดไอคอนิคของแบรนด์ อาทิ รองเท้า “Out of Office” และ “Be Right Back” ที่ถูกตีความใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ที่ย้อนให้นึกถึงในช่วงที่เวอร์จิล แอบโลห์ (Virgil Abloh) ยังมีชีวิตอยู่ อย่าง ลวดลาย Diagonal ที่อยู่บนไอเทมหลากหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ T-Shirt ทรง Skate หรือบน Zip Tie ของรองเท้าคู่โปรดอย่าง Out of Office อีกทั้ง Arrow ที่เปรียบเสมือนโลโก้ของแบรนด์ ก็ได้นำเสนอเป็นอีกหนึ่งลวดลายพริ้นท์ ให้ได้เลือกสรรอย่างสนุกสนานในฤดูกาลนี้
โดยมี ก้อย อรัชพร โภคินภากร ถ่ายทอดลุคที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ Off-White™ อย่างสมบูรณ์ ทั้งเสื้อแจ็คแกตเดนิมทรง boxy ที่มีลวดลาย Diagonal อันเป็นดีไซน์ ซิกเนเจอร์ของเวอร์จิล แอบโลห์ หรือกระเป๋าใบเก่งอย่าง Jitney bag ที่มาในขนาดใหม่ มินิ ให้ได้เพิ่มความสนุกสนานกับการแต่งตัวได้ในหลากหลายลุค และยังมาพร้อมกับกระเป๋าใบล่าสุดที่นำเสนอในโชว์ฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาวที่ผ่านมา อย่าง Dumbo bag ที่มาในวัสดุเดนิม เพิ่มลูกเล่นด้วยทรงที่ดูแตกต่าง ไม่เหมือนใคร
UrboyTJ หรือเต๋า จิรายุทธ ผโลประการ แร๊ปเปอร์ และโปรดิวเซอร์ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายในวงการดนตรีของประเทศไทย ผ่านผลงาน และสไตล์ที่ยูนีค และไม่ซ้ำใคร โดย UrboyTJ มาในลุคที่บ่งบอกถึงความโดดเด่น และดูร่วมสมัยด้วยโททัล ลุคอย่าง track top สีสะดุดตา โลโก้ที่ตีความใหม่ให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกับกระเป๋า bagpack ใบใหม่ที่มาพร้อม Arrow ในขณะที่อีกลุค เป็นการนำเสนอพริ้นท์ใหม่ล่าสุด ที่นำเสนอคำว่า ‘OFF’ ขนาดใหญ่สะดุดตา ในครั้งนี้ได้ผสมผสานลวดลาย Diagonal มาในเวลาเดียวกัน เพื่อผสมผสานการออกแบบให้ได้กลิ่นอายที่สื่อถึงดีไซน์เนอร์ผู้ล่วงลับอย่าง แอบโลห์
และ ลีออน พิชญ เจมส์ นักฟุตบอลลูกครึ่งสัญชาติไทย - อังกฤษ ผู้เล่นตัวสำคัญของทีมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาร่วมถ่ายทอดลุคที่นำเสนอความเท่ และทะมัดทะแมง ที่เข้ากับคาแรคเตอร์ตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นของลวดลายต่างๆ ที่บอกเล่าเรื่องราวประจำฤดูกาล และสร้างความน่าสนใจให้แต่ละเทคนิคการออกแบบ อาทิเช่น เสื้อ shirt ลาย Flannel ที่ใช้เทคนิคการสเปรย์โลโก้ Bookish เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับลาย Flannel ทั่วไป หรือรองเท้า Be Right Back ที่ถูกนำเสนอในดีไซน์ และสี colorway ใหม่ สี Sand – Red ให้ได้สนุกสนานกับการแต่งตัวมากยิ่งขึ้น