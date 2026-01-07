H&M Move เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ The Wellness Edit

คอลเลกชัน Wellness Edit ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตคุณในทุกช่วงของการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การออกกำลังกายแบบเข้มข้น ไปจนถึงช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟู พร้อมชวนให้มองเห็นปีใหม่ในแบบที่แอ็กทีฟ แข็งแรง และบาลานซ์ ผ่านการเคลื่อนไหว เหงื่อ และการเชื่อมต่อกับตัวเอง
หายใจ ปลดปล่อยร่างกาย เคลื่อนไหว ฟื้นฟู และเริ่มใหม่อีกครั้ง ปีใหม่ที่มาพร้อมจังหวะใหม่ ความท้าทายครั้งใหม่ และกิจวัตรใหม่ ๆ เปิดรับทุกช่วงเวลาเหล่านี้ไปกับ Wellness Edit โดย H&M Move ที่ได้แรงบันดาลใจจาก ฮอตพิลาทิส, อินฟราเรดซาวน่า, การแช่น้ำเย็น และความออร่าที่เปล่งประกายหลังออกกำลังกาย
“คอลเลกชันนี้พูดถึงการเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก การก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังและเป้าหมาย และความตื่นเต้น เราอยากถ่ายทอดพลัง ความคาดหวัง และการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการเริ่มต้นปีใหม่ เข้าไปในทุกชิ้นของคอลเลกชันนี้ที่จะทำให้คุณทั้งรู้สึกและได้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้อย่างแท้จริง” Marie Fredros หัวหน้าฝ่ายออกแบบ H&M Move กล่าว
ด้วยการตัดเย็บที่ช่วยเสริมรูปร่าง และกลิ่นอายของความมินิมอลแบบยุค 90s คอลเลกชันนี้ที่ผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์สดใหม่และเรียบเท่ สำหรับไฮไลต์ของคอลเลกชันนี้ ได้แก่ เลกกิ้งทรงคลาสสิก พร้อมดีไซน์เว้าหลังรูปตัว V ที่ช่วยเน้นส่วนโค้ง แจ็กเก็ตซิปทรงเพรียว เสื้อกล้าม และสปอร์ตบราแบบสายไขว้ด้านหลังที่เล็ก บางเบาแต่ยังซัพพอร์ตดี ผลิตด้วยนวัตกรรม SculptMove™ ในโทนสีดำ สีงาช้าง สีเบจ และสีม่วงแดงเข้ม
คอลเลกชัน Wellness Edit จาก H&M Move พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในร้าน H&M บางสาขาและช่องทางออนไลน์ th.hm.com