ไผ่-พงศ์วรุฒน์ ปังศรีวงศ์ กำลังฉ่ำรักกับสาวฝรั่ง

หลังจาก “หนุ่มไผ่-พงศ์วรุฒน์ ปังศรีวงศ์” เลิกเดทกับ “สรัย วัชรพล” ทายาทไทยรัฐ ไปได้สักพัก ล่าสุด ได้เปิดตัวแฟนสาวชาวต่างชาติหน้าตาน่ารักสดใส โดยทั้งคู่ได้ไปสวีทและร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวที่ อุทยานแห่งชาติยะลา (Yala National Park) ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซาฟารีที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดดเด่นด้วยความหนาแน่นของเสือดาวศรีลังกามากที่สุดในโลก รวมถึงช้าง จระเข้ สัตว์ป่าหลากหลายชนิด และนกนานาพันธุ์
สำหรับหนุ่มไผ่ เป็นลูกชายฝาแฝด ของ “คุณธีระพงศ์” และ “คุณวัลลิยา (สารสิน) ปังศรีวงศ์” ซึ่งคู่แฝดอีกคนคือ “หนุ่มพร้าว-พงศ์ศิษฏ์ ปังศรีวงศ์” ทั้งคู่เป็นน้องชายของ “แวว-ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล” ทายาทธุรกิจในเครือเกษมกิจ เจ้าของโรงแรมเคป แคนทารี กรุ๊ป และคามิโอ กรุ๊ป รวมถึงโรงแรมหรูอย่าง โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ และโรงแรมคาเปลลา กรุงเทพฯ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แถวย่านเจริญกรุง
Cr.Paipongvarut