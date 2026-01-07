ชวนเด็กๆ ผจญภัยในอาณาจักรความสนุก

ไอคอนสยาม จับมือ B.Duck คาแรกเตอร์เป็ดน้อยสุดไอคอนิกจากฮ่องกง และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยพันธมิตร จัดงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” เนรมิตพื้นที่ทั่วไอคอนสยามและไอซีเอส ให้กลายเป็นเพลย์แลนด์แห่งการเรียนรู้และจินตนาการ เปิดประตูให้เด็กๆ ได้ก้าวสู่โลกแห่งความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจอย่างไร้ขอบเขต 7-11 ม.ค. 69 จัดเต็มไฮไลต์มากมาย โดยมี น้องเกล แอบิเกล และคุณแม่ชมพู่ ร่วมเปิดงานวันที่ 10 ม.ค. 69 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
พบกับอาณาจักร B.Duck ที่แสนสดใส ยกเอาเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์สุดอลังการมาให้เด็กๆ ได้ปล่อยพลัง ปีน ป่าย และผจญภัยอย่างเต็มที่ พร้อม B.Duck Pop-up Shop โซนของที่ระลึกสุดน่ารัก และเหล่า B.Duck Mascot ทั้ง 5 คาแรกเตอร์เดินทักทาย วันละ 3 รอบ เวลา 15.00-15.30 น., 17.00–17.30 น. และ 19.00 –19.30 น. ตลอดช่วงวันเด็ก
เรียนรู้ควบคู่กับความสนุกไปกับ “SCIENCE FOR FUN” หลากหลายกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดย อพวช. ทั้ง “Bozo Science Show” เวทีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับตัวตลกโบโซ่ วันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น., 14.00 น. และ 17.00 น. เวิร์กชอป “SCIENCE FOR FUN” วันละ 2 รอบ เวลา 12.00-13.30 น. และ 15.00-16.30 น. และ “AI Photo Booth จุดประกายอาชีพในฝัน” 7-11 ม.ค. 69 ณ EVENT SPACE ชั้น M, ICS