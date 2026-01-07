ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 พาไปท่องโลกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตะลุยจักรวาลการแพทย์รูปแบบสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านฐานกิจกรรมเสมือนภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ สนุก เข้าใจง่าย และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทย ในงาน “CRA Kids Health Space : ตะลุยจักรวาลสุขภาพ” 10 ม.ค. 69 ณ ชั้น 6 อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
***
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ทุ่มงบ 1,200 ล้านบาท ทรานส์ฟอร์ม “เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต” สู่แลนด์มาร์กมิกซ์ยูสแห่งใหม่ของเมือง ในคอนเซ็ปต์ ‘Reimagining Lanna’ ดีไซน์แบบ โมเดิร์นล้านนา ผสานความทันสมัยและเอกลักษณ์ท้องถิ่น บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ โดยมี ดร.กันตภณ ผาณิตรัตน์, พรเทพ อรรถกิจไพศาล, พรวดี โรจน์รุ่งสัตย์, ปิยะ มิตรสิตะ, ศิระ สันติตรานนท์ และวีรโชติ ถิรวายามกุล ร่วมงาน ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต