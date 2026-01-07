เผยมนต์เสน่ห์แห่งเทศกาลส่งท้ายปี โรงแรมแชงกรี-ลา จัดงานเปิดไฟต้นคริสต์มาส

ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสอย่างอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ กับงานพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปีของ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ที่ปีนี้มาในธีมธีม ‘Unveiling Enchanted Wonders’ พร้อมโชว์เข้ากับบรรยากาศเทศกาล ด้วยการแสดงบัลเล่ต์ โชว์คณะประสานเสียง และการขับกล่อมบทเพลง ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมายที่มารอชมการประดับประดาต้นคริสต์มาสที่ตั้งตระหง่านกลางล๊อบบี้ของโรงแรม
เหล่าผู้มีเกียรติในงานมีทั้ง ม.ล. ภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้เชี่ยวชาญและ นักวิจารณ์ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาหารประเทศไทยอย่างกว้างขวาง, ดร. คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดังของประเทศไทย, สุจิรา อรุณพิพัฒน์ นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง และนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2544, สืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการท่องเที่ยว พร้อมสื่อมวลชนและแขกคนสำคัญของโรงแรม โดยมี อเล็กซ์ สก็อตต์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ คอยให้การต้อนรับ
โดยเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ของปีนี้ ทางโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จัดโปรแกรมสุดพิเศษเพื่อเฉลิมฉลอง มีทั้งเมนูอาหารชั้นเลิศทั้งที่ เน็กซ์ทู คาเฟ่, โวลติ ทัสคาน กริลล์ แอนด์ บาร์, เรือแชงกรี-ลา ฮอไรซัน ครูซ โดยในวันที่ 24 และ 25 ธันวาคม มีการโชว์จากซานตาคลอส และคณะนักร้องประสานเสียง ให้รับชมกัน