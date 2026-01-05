รวมพลังเหล่าจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด ตลาดเสรีมาร์เก็ต และแม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต เดินหน้าสานต่อการทำความดีเพื่อสังคม ร่วมกับจิตอาสาภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “BIG CLEANING DAY” เพื่อทำความสะอาดกำจัดสิ่งสกปรก ยกระดับการสร้างสุขอนามัยบริเวณถนนในซอยพระรามเก้า 41 ด้านหลังศูนย์การค้า ฯ ตลอดจนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของบริเวณโดยรอบให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมแจกน้ำหมักและต้นไม้ฟอกอากาศให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสากว่า 100 ชุด
เอกกร อัมบัส ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ยึดหลักภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชน ซึ่งการพัฒนาด้านต่างๆ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน และผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดจนชุมชนและสถานที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้ เหล่าจิตอาสายังได้แสดงพลังความสามัคคีร่วมกันทำความสะอาดและทาสี พร้อมสำรวจระบบไฟฟ้าให้แสงแสงสว่างบริเวณทางเดิน-ทางจักรยานลอดสะพานข้ามคลองลาวใหม่ ถนนพระราม 9 รวมระยะทางประมาณ 700 เมตร ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณคลองลาว อาทิ ชุมชนถนนพระรามเก้าพัฒนา ชุมชนเจริญพัฒนาการ เพื่อเดินทางไปยังถนนพัฒนาการ ถนนพระราม 9 และศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9
ธนสาร คำมณี รักษาการ หน.โยธา เขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของกทม. ขอบคุณศูนย์การค้าฯ ที่มีส่วนร่วมดูแลพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรด้วยความปลอดภัย เนื่องจากเป็นเส้นทางสัญจรของหลายชุมชนเชื่อมต่อไปใช้บริการรถโดยสารหรือทางรถไฟ ทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้นความปลอดภัย และทัศนียภาพจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดน้ำในคลอง เพื่อสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
พนักงานจิตอาสา ตัวแทนบริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด กล่าวว่า การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำหน้าที่จิตอาสา เป็นกิจกรรมที่บริษัทให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมทำความสะอาดเพื่อช่วยกันดูแลชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนกิจกรรมบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำ ของศูนย์การค้าฯ ที่ให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จึงอยากเชิญชวนทุกหน่วยงาน และทุกคนมาร่วมเป็นจิตอาสา เพื่อทำให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้น