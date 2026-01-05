10 สิ่งที่น่าสนใจในปี 2026 อัปเดตเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของปีนี้

พาคุณก้าวเข้าสู่ปีใหม่อย่างเต็มตัว ไปกับการอัปเดตข่าวสารและการใช้ชีวิตให้ทันกับเทรนด์ใหม่ที่กำลังมา เตรียมตัวพร้อมรับศักราชใหม่แบบไม่มีตกยุค ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว อาหารการกิน เทคโนโลยี ไปจนถึงสถานที่ที่ต้องบอกเลยว่า คุณไม่ควรพลาดการอัปเดตนี้ ซึ่งจะเป็นคัมภีร์ในการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคุณในปี 2026
1) Wellness Tourism
เทรนด์แนวทางการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มองการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใหม่ๆ แค่ความเร้าใจ ความสนุกกับกิจกรรม หรือชื่นชมวิวทิวทัศน์เท่านั้น แต่การออกทริปในแต่ละครั้ง ควรส่งเสริมสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย สุขภาพใจ เกิดเป็น Wellness Tourism ขึ้น ที่ไม่เพียงแค่แพกเกจสปา หรือการเข้าคอร์สดีท็อกซ์ แต่ยังเป็นทริปสุขภาพแบบองค์รวม มีครบทั้งกิจกรรมธรรมชาติ อาหารการกิน ไปจนถึงสมาธิและการพักผ่อน จากการศึกษาพบว่า ตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกปี 2025 มีมูลค่าถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 230 ล้านล้านบาท ซึ่งเติบโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปเกือบ 2 เท่า นับเป็นอาวุธสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ที่กำลังเข้ากับกระแสเทรนด์โลกได้เป็นอย่างดี
2) สุขภาพดีดูกันที่ Mental Health
การดูแลสุขภาพของคนในยุคนี้ ถ้าพูดถึงด้านร่างกาย ต้องเรียกว่าบียอนด์ไปไกลมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการผ่าตัด ความก้าวหน้าการคิดค้นเกี่ยวกับยารักษา ที่ตอนนี้เหมือนจะมีข่าวดีในการคิดค้นยารักษามะเร็งได้ แม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็ดูจะมีแนวโน้มที่ดี ต่างกับสุขภาพทางจิต ที่ดูจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้ การมีสุขภาพที่ดีจึงไม่ได้มองเพียงภายนอก แต่มองว่าภายในจิตใจคุณแข็งแรงแค่ไหน แนวทางการรักษาโรคทางใจ ไม่เพียงแค่การสังเกต หรือรอให้คนมีปัญหามาปรึกษา แต่เริ่มมีการใช้ AI ในการเฝ้ามองพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยง เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือรักษาได้รวดเร็วขึ้นก่อนที่จะอาการหนัก
3) การบริโภคเปี่ยมจริยธรรม
การกลับมาอีกครั้งของคำว่า การบริโภคเปี่ยมจริยธรรม Ethical Eating ซึ่งเคยร้อนแรงมาเมื่อหลายปีก่อน ในสมัยยุคเน้นความยั่งยืนในการใช้ชีวิต จากที่รณรงค์กันให้พอเพียง ทั้งการกินการใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเลเวลส่วนบุคคลหรือในระดับอุตสาหกรรม ทุกวันนี้เราจะเห็นร้านอาหารที่เน้นการรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เป็นจุดขายที่เพิ่มเติมจาก เมนู รสชาติความอร่อย เพราะต้องมองลึกลงไปถึงวัตถุดิบแหล่งที่มา ซึ่งเราจะเห็นหลายร้านดังๆ ที่มีผลผลิตจากฟาร์มจากไร่ของตัวเอง หรือการมีพาร์ตเนอร์กลุ่มวิสาหกิจในท้องถิ่นต่างๆ กลายมาเป็นไฮไลต์เด็ดของร้านไปอีก
4) ฟุตบอลโลกที่นิวยอร์ก
เวียนบรรจบครบ 4 ปีที่มาถึง ของวาระที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอย กับการกลับมาของฟีฟ่าเวิลด์คัพ ที่คราวนี้บุกไปยังถิ่นอเมริกันชน โดยในปีนี้มีสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพร่วม โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม รวมกว่า 80 แมตช์ ซึ่งจะแบ่งกันไปเตะรอบๆ ทั่วทั้งทวีปถึง 16 เมืองเลยทีเดียว
5) ภาพยนตร์ภาคต่อเข้าโรงคึกคัก
ปีนี้เป็นปีแห่งการกลับมาของภาพยนต์ภาคต่อชื่อดัง ที่ห่างหายไปหลายปี ไม่ว่าจะเป็น Avenger, Spiderman, Scream, Toy Story, Dune, Hungry Games ฯลฯ แต่เรื่องที่ฮือฮาที่สุดต้องยกให้กับ The Devil wears Prada ภาค 2 ที่เป็นการกลับมาในรอบ 20 ปี และกลับมาครั้งนี้ นักแสดงหลักทั้งหมดมาในดีกรีผู้ชนะรางวัลออสการ์มาแล้วทั้งสิ้น ทั้ง เมอรีล สตรีฟ, แอน แฮทเธอเวย์, เอมิลี่ บลันท์ เรียกได้ว่าเป็นแคสที่ทรงพลังที่สุดแห่งปี นอกจากนี้ ยังมีหนังที่ไม่ใช่ภาคต่อ The Odyssey มหากาพย์สุดคลาสสิก กับ Supergirl หนังซูเปอร์ฮีโรจากมาร์เวลเตรียมจ่อเข้าโรงเช่นกัน
6) เปิด Central NorthVille
โปรเจกต์ใหญ่แห่งปีจากเครือเซ็นทรัล ในการปรับปรุงศูนย์การค้าขนาดใหญ่ในโซนเหนือกรุงเทพฯ ปรับลุคเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ มาเป็น เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ที่ปิดปรับปรุงไปนานเตรียมกลับมาเปิดให้บริการกลางปีนี้ พร้อมอัปเดตไลฟ์สไตล์ทันสมัยให้ย่านเมืองนนท์คึกคักขึ้น ซึ่งที่จริงแล้วตอนนี้ทางเซ็นทรัลก็ไม่ได้ปล่อยนักชอปให้ว่าง ยังมีเปิดให้บริการบางส่วน อย่าง TOPS ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และบริการทางการเงิน อย่าง ธนาคาร รวมไปถึงฝั่งตรงข้ามมี ไทวัสดุ และ BnBกำลังจะเปิดให้บริการใหม่เอี่ยมช่วงปลายเดือนมกราคมนี้
7) AI บุกวงการบันเทิง
ไม่ว่าจะหนัง หรือเพลง ไปจนถึงบอยแบนด์ ตอนนี้ AI สร้างได้หมด แถมทำแล้วปัง ทำแล้วดังอีกต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเด็ก ละครสั้น เพลงไพเราะในเน็ต หลายคนไม่ทราบนั่นไม่ใช่คลิปจริง แต่เป็นสิ่งที่ AI สังเคราะห์ขึ้น แถมยังครองยอดวิวหลักล้านได้เลยทีเดียว และที่สำคัญตอนนี้มีภาพยนต์ที่สร้างด้วย AI และ ChatGPT แบบเต็มๆ เรื่องเตรียมออกฉายในปีหน้านี้ ซึ่งมีทั้งแบบนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างภาพที่อาจถ่ายทำได้ยาก และใช่งบสูง ไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นหรือภาพประวัติศาสตร์ หรือการแต่งเพลงประกอบ และก็มีทั้งแบบที่ใช้ AI สร้างล้วนๆ ตั้งแต่เริ่มเขียนบท ไปจนถึงตัดต่อเลยทีเดียว
8) ยุคแห่งตุ๊กตาครองเมือง
นี่ไม่ได้พูดถึงตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวน้อย ที่นิยมห้อยกระเป๋าเป็นแฟชั่นมานานเป็นปี หรือบรรดาอาร์ตทอยที่ฮิตติดลมบนกันมานานแล้ว แต่พูดถึงตุ๊กตาตัวโต อย่างเหล่า Mascot ที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้แบบสนุกสนาน มีคาแรกเตอร์ มีบุคลิก เป็นเอกลักษณ์สร้างเสน่ห์ให้ผู้คนตกหลุมรัก ซึ่งนับเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบใหม่ ที่มาแรงและไปไกลแบบสุดๆ ตั้งแต่หัวหอก อย่าง น้องหมีเนย Butter Bear ที่ตอนนี้กลายเป็นไอคอนดังระดับโลก จับมือกับสารพัดแบรนด์ แถมมีแฟนมีตที่ต่างประเทศแล้วด้วย หรืออย่างเหล่าลูกๆ ของศิลปิน GMMTV ที่มีสารพัดตัวหลายสิบแบบ ก็เริ่มเห็นออกรับงานอีเวนต์ พรีเซนเตอร์ และคอลแลบส์กับแบรนด์ๆ และบินไปโชว์ตัวต่างแดนมาแล้ว
9 ความตระหนักรู้ด้านการลงทุน
ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ เงินก็หายาก งานก็ดูจะไม่ค่อยมั่นคง กระแสความสนใจด้านเงินออม ด้านการลงทุนก็ร้อนแรงขึ้นเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะตลาดทองคำสุดคึกคัก เกิดกูรูทองออนไลน์ ไลฟ์สด เปิดคอร์สกันเต็มไปหมด หรือจะมันนี่โค้ช ให้คำแนะนำเรื่องการวางแผน ก็กลายเป็นเน็ตไอดอลได้รับเชิญไปออกรายการดังๆ มากมาย หรือกระแสการทำประกันที่ต่างประเทศ ซึ่งเบี้ยประกันถูกกว่าไทยหลายเท่า ก็กลายเป็นข่าวฮิตช่วงปลายปี ในปีนี้คนจะยิ่งวิ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนกันไปอีกยาวๆ เพราะเศรษฐกิจน่าจะยังคงขาลงยาวๆ ไป
10) อาคารโบราณริมน้ำคืนชีพ
สถาปัตยกรรมแสนงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านบางรัก เตรียมกลับมาฟื้นคืนชีพ จากภาพอาคารโทรมๆ ของโรงภาษีร้อยชักสาม ศุลกสถาน และตึกไปรษณีย์เก่า ที่มีอายุยาวนานกว่า 130 ปี ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างเพิ่มเติมใหม่ด้วยงบประมาณกว่า 6 พันล้านบาท เนรมิตให้กลายเป็นโรงแรม 5 ดาวสุดหรูต้อนรับนักท่องเทียว ในนาม เดอะ แลงแฮม แบงค็อก (The Langham Bangkok)เตรียมเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้