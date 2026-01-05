จักรวาลแห่งความสุขที่เมกาบางนา

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมกับ บมจ.ไทยประกันชีวิต, ผู้จัดจำหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้า แบรนด์ MAKOTO, ซันแวลเล่ย์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ จัดงาน “MEGA COUNTDOWN 2026” บริเวณลานจอดรถหน้าศูนย์การค้า ที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและเสียงดนตรีกว่า 9 ชั่วโมงเต็ม ในคอนเซ็ปต์ “COUNTDOWN TO THE COSMIC FRONTIER” ท่องจักรวาลไปพร้อมแสง สี เสียงตระการตา เสมือนประตูสู่ห้วงอวกาศ เริ่มที่ PERSES จุดระเบิดอารมณ์ความสนุกให้เวทีลุกเป็นไฟ ต่อด้วย FELLOW FELLOW สร้างความโรแมนติกให้ทุกหัวใจ จากนั้น THE PARKINSON ได้เข้ามาเพิ่มความละเมียดละไม ผ่านจังหวะโซล–ฟังก์ ก่อนจะก้าวเข้าสู่ห้วงฝันของ TILLY BIRDS ต่อด้วยพลังเสียงอันทรงพลังจาก FLURE จากนั้น JOEYBOY ก็มาเติมบีทและแร็ปสุดเร้าใจ ตามด้วย SLOT MACHINE ถ่ายทอดพลังร็อกหนักแน่นล้ำยุค และนำทุกคนนับถอยหลังสู่ปีใหม่อย่างตระการตา