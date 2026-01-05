เมกาบางนา ชวนทุกครอบครัวมาเติมเต็มทุกความรู้สึก กับแคมเปญ “MEGA FEELING”

ศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมต้อนรับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแคมเปญ “MEGA FEELING” วันที่ 5 – 31 มกราคม 2569 ที่สะท้อนแนวคิดว่า ทุกความรู้สึกของลูกค้า คือ เรื่องใหญ่สำหรับเมกาบางนา ซึ่งไม่ใช่เรื่องพื้นที่อันกว้างขวางของเมกาบางนา แต่คือ ความเข้าใจในความหลากหลายของผู้คน ช่วงเวลาที่มีความหมาย ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และโมเมนต์แห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของเมกาบางนา แคมเปญนี้จึงเชิญชวนทุกครอบครัวมาร่วมใช้ชีวิต สร้างช่วงเวลาที่มีความหมาย และแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE พื้นที่ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ร่วมเติมเต็มทุกความรู้สึกพิเศษให้กับคุณและครอบครัวตลอดเดือนมกราคมนี้ กับสิทธิพิเศษที่มอบให้สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงรับประทานอาหารหรือช้อปปิ้งครบตามเงื่อนไข แลกรับ MEGA VOUCHER ได้ทันที
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,500 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดร้านค้าแฟชั่น
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดร้านค้า Home & Decor
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 40,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดร้านค้า IT
แลกรับฟรี! MEGA VOUCHER มูลค่า 300 บาท เมื่อรับประทานอาหารหรือช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ (ยกเว้นการใช้จ่ายหมวดสินค้าแฟชั่น / Home & Decor และ IT)
ยกระดับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยไปกับแคมเปญ "กิน-ช้อป คุ้ม X4 ที่เมกาบางนา" ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 31 มี.ค. 69 เริ่มด้วย คุ้ม 1 รับส่วนลดสูงสุด 60% และสิทธิพิเศษ* ณ ร้านค้า - ร้านอาหารภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการ คุ้ม 2 รับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป หรือ รับฟรี MEGA VOUCHER มูลค่า 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านค้าในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป คุ้ม 3 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อใช้ K Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย และ คุ้ม 4 พิเศษทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ รับฟรี! ขนมหรือเครื่องดื่ม เมื่อรับประทาน / ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี)
เพิ่มความคุ้มค่าให้ทุกโมเมนต์ของการช้อปปิ้ง เพียงสมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ระหว่างวันที่ 5 – 31 ม.ค. 69 แลกรับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง มูลค่า 280 บาท จาก เมกา ซีนีเพล็กซ์ นอกจากนี้ สมัครสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส พร้อมแสดงใบเสร็จ (ไม่มีขั้นต่ำ) หรือสมาชิกใช้คะแนนเพียง 10 คะแนน รับสิทธิ์เล่นเกมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ อาทิ คูปองร้องคาราโอเกะ มูลค่า 600 บาท หรือ คูปองเล่นโบว์ลิ่ง มูลค่า 200 บาท จาก BLU-O RHYTHM & BOWL, MEGA VOUCHER มูลค่า 100 บาท, ไอศกรีมรสชาติ MOJITO หรือ YAKULT PIPO 1 สกู๊ป มูลค่า 95 บาท จาก MOLTO, และ AFTONSPARV (อัฟตอนสปาร์ฟ) ตุ๊กตาผ้ามินิเอเลี่ยน มูลค่า 79 บาท จาก IKEA สามารถร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 10–11, 17–18, 24–25 และ 31 ม.ค. 69 ณ บริเวณบูธกิจกรรม ชั้น 1 บริเวณเมน เอนทรานซ์ (หน้าร้าน JASPAL)
พลาดไม่ได้! กับความอร่อยที่ชวนให้คิดถึงโมเมนต์ความสุขจากเมนูอร่อยที่อยู่ในความทรงจำ ชวนสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส มาร่วมอินกับรสชาติสุดพิเศษผ่านแคมเปญ “MEGA FLASHBACK FLAVORS” เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! ขนมหรือเครื่องดื่มเมนูพิเศษจาก 12 ร้านดังยอดนิยมที่คัดมาแล้ว เอาใจสายฟีลกู๊ดโดยเฉพาะ ได้แก่ BEN'S COOKIES, CHUBBY DOUGH, GUSS DAMN GOOD, HAAB, IKEA, KAMU KAMU, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, SWENSEN’S, YENLY YOURS, ฉันจะกินชาเย็นทุกวัน และ หนึ่ง นม นัว SIGNATURE ระหว่างวันที่ 5 – 31 ม.ค. 69 เฉพาะสาขาที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
พร้อมต้อนรับเทศกาลวันเด็ก ช่วงเวลาพิเศษของการเรียนรู้ผ่านความสนุก ในงาน “MEGA KIDS WORLD 2026 : THE FUNOPOLY LAND เติมพลังความสนุก” ในวันที่ 10 – 12 ม.ค. 69 ณ โซนเมกา พลาซ่า และ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า เพลิดเพลินกับกิจกรรม EDUTAINMENT ที่ปลูกฝังการเรียนรู้และสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน ผ่านภารกิจเล่นอย่างสร้างสรรค์ และพลาดไม่ได้! กับ MEGA WONDER KID SALE 2026 ระหว่างวันที่ 9 – 19 ม.ค. 69 พบกับโลกของของเล่นและของสะสมที่ช่วยเสริมพัฒนาการและแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะเป็น LEGO ของเล่นยอดนิยมที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิด และความคิดสร้างสรรค์, TOYTOPIA ร้านของสะสมที่รวมเหล่า SUPERHERO และคาแรกเตอร์จาก Comics & Anime ที่เด็กๆ และนักสะสมหลงรัก, PLAYMOBIL ฟิกเกอร์หุ่นต่อจากเยอรมนีและยุโรป ของเล่นเสริมพัฒนาการที่ช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการ รวมไปถึงสินค้าและของเล่นดีไซน์เก๋ สุดอินเทรนด์ จาก AT FIRST และไฮไลต์พิเศษสำหรับแฟนกันดั้มและเหล่านักสะสมกับงาน THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR IN BANGKOK ที่รวบรวมสินค้าและโมเดล GUNPLA สุดพิเศษมาให้ได้สัมผัสและเลือกช้อปอย่างจุใจ
ศูนย์การค้าเมกาบางนา ขอชวนทุกครอบครัวมาร่วมใช้ช่วงเวลาดีๆ ในแคมเปญ “MEGA FEELING” ระหว่างวันที่ 5 – 31 ม.ค. 69 ที่ถ่ายทอดทุกความหมายของทุกความรู้สึกดีๆ ภายใต้แนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาพบปะ ใช้เวลา และแบ่งปันโมเมนต์ธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย ผ่านกิจกรรม สิทธิพิเศษ และประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายตลอดแคมเปญ