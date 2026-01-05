“ปลาวาฬ อิสสระ” แห่งศรีพันวา หลับลึก!? ลูกสาวนอนเล่นบนตัวยังไม่รู้สึก

วันนี้พามาส่องความน่ารัก เมื่อลูกอยู่กับพ่อ หลายบ้านเป็นเช่นนี้ ลูกไม่ยอมหลับซะที คุณพ่อขอนำหน้าไปก่อน นี่ขนาดลูกสาวตัวน้อยนอนเล่นบนตัว “คุณพ่อปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ” แห่งศรีพันวา ภูเก็ต คุณพ่อยังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นง่ายๆ ยังคงนอนหลับสบายไร้กังวล สงสัยน่าจะเหนื่อยจัด
สังเกตจากสีหน้าหนูน้อยแล้ว คงสงสัยว่าทำไมคุณพ่อนิ่งขนาดนี้เลยเกลือกกลิ้งนอนเล่นซะเลย น่ารักน่าเอ็นดู งานนี้มีคุณแม่จุนโกะ-สุทธิมา สุจริตกุล ถ่ายคลิปเก็บภาพความน่ารักของคู่พ่อลูกไว้ดู
#CelebOnline #Celeb #gossip #ปลาวาฬ #วรสิทธิ์อิสสระ #ลูกสาว