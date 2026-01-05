ANUA สกินแคร์สุดฮอตจากโซลมาไทยแล้ว

ANUA แบรนด์สกินแคร์สัญชาติเกาหลี ปรากฏการณ์ใหม่แห่ง K-Beauty ที่สาวกสกินแคร์รอคอย เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ Sephora ประเทศไทย ช้อปออนไลน์และวางจำหน่ายในร้านตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม เป็นต้นไป
ANUA โดดเด่นด้วยการดูแลผิวที่อ่อนโยนแต่มีประสิทธิภาพสูง ผสานส่วนผสมจากธรรมชาติที่ผ่านการค้นคว้าและทดสอบทางผิวหนัง เพื่อผลลัพธ์ผิวเปล่งประกาย เรียบเนียนชัดเจน อีกทั้งแบรนด์ยังคงสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากแรงบันดาลใจของผู้ใช้จริง เพื่อมอบสกินแคร์ที่เปลี่ยนแปลงผิวให้สวยขึ้นอย่างแท้จริง
“เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเปิดตัว ANUA ที่ Sephora โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กระแส K-Beauty ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความสนใจในสกินแคร์ที่เน้นส่วนผสม PDRN (Polydeoxyribonucleotide) เพิ่มขึ้น” Valerie Foong (วาเลอรี่ ฟุง) กรรมการผู้จัดการของ Sephora สิงคโปร์และมาเลเซีย กล่าว “เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผลักดันไปสู่การพัฒนาส่วนผสมคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวทันที พร้อมดูแลสุขภาพผิวในระยะยาว ผลิตภัณฑ์ ANUA ที่เน้น PDRN จึงตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างลงตัว สกินแคร์ล้ำหน้าที่ทรงประสิทธิภาพ แต่ยังคงความอ่อนโยน ช่วยฟื้นฟูผิวให้กับเหล่าสาวกสกินแคร์อย่างแท้จริง”
ตั้งแต่โทนเนอร์ไวรัล Heartleaf ไปจนถึงเซรั่ม Niacinamide TXA ประสิทธิภาพสูง ANUA ทำให้การดูแลผิวเป็นเรื่องง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยผลลัพธ์ ปราศจากสารเติมแต่งที่ไม่จำเป็น มีเพียงผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นอย่างเรียบง่ายแต่ใส่ใจ พร้อมพลิกโฉมผิวให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่อย่างลงตัว ที่นี่ความเรียบง่ายพบกับผลลัพธ์ เพื่อการดูแลผิวอย่างพิถีพิถันที่ให้ทั้งความหรูหราและทรงพลัง
เตรียมพบกับคอลเล็กชั่นสุดพิเศษ พร้อมไลน์อัพที่ทุกคนเฝ้ารอ!
ไลน์ PDRN [เพื่อการฟื้นฟูผิว]
PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum 30 มล. (925 บาท)
เซรั่มอันดับ 1 จาก Olive Young ร้านสุขภาพและความงามชั้นนำของเกาหลี มอบความชุ่มชื้นและความอิ่มฟูให้ผิวด้วยส่วนผสมทรงพลังอย่าง PDRN (สารสกัดจาก DNA ปลาแซลมอน) คอลลาเจน และกรดไฮยาลูโรนิก (Hyaluronic Acid) เพื่อผิวฉ่ำโกลว์ เปล่งประกาย เหมาะสำหรับผิวแห้งและขาดน้ำ
PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream 60 มล. (790 บาท)
ครีมเนื้อบางเบาที่ผสานพลังของ PDRN (สารสกัดจากดีเอ็นเอปลาแซลมอน) และ ไฮยาลูโรนิกแอซิด ถึง 10 ชนิด เพื่อมอบความชุ่มชื้นล้ำลึกและยาวนาน ช่วยให้ผิวดูอิ่มฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวผสม
PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum Mask 10 แผ่น (790 บาท)
ชีทมาสก์ชุ่มชื้นสูตรเซรั่ม ผสานพลัง PDRN และกรดไฮยาลูโรนิก 10 ชนิด มอบความชุ่มชื้นล้ำลึก เพิ่มความยืดหยุ่นและผิวโกลว์ แผ่นมาสก์ไฮโดรเจลบางเฉียบแนบสนิทกับผิว ช่วยให้สารบำรุงซึมซับเต็มที่ ให้ผิวเรียบเนียน สดชื่นทันที เหมาะสำหรับผิวแห้งขาดน้ำ
PDRN 100 Hyaluronic Acid Glow Pad 60 แผ่น (725 บาท)
โทนเนอร์ 2 ด้านที่อัดแน่นด้วยส่วนผสมหลักอย่าง PDRN เปปไทด์ และ คอลลาเจน 7D ช่วยเติมความชุ่มชื้น เพิ่มความอิ่มฟู และยกกระชับผิวได้ในทันที ด้านเจลช่วยเติมความชุ่มฉ่ำให้ผิว เพื่อผิวที่ดูเปล่งประกายโกลว์ใสดุจน้ำค้าง ด้านธรรมดาช่วยล็อกความชุ่มชื้นอย่างอ่อนโยน เหมาะสำหรับผิวแห้งขาดน้ำ
ไลน์ HEARTLEAF [เพื่อการปลอมประโลมผิว]
Heartleaf 77 Soothing Toner 250 มล. (695 บาท)
โทนเนอร์เนื้อบางเบาที่ผสานพลังจากน้ำสกัดจาก Heartleaf ถึง 77% และกรดไฮยาลูโรนิก 7 ชนิด ช่วยปลอบประโลมผิวที่แดงและระคายเคือง พร้อมทั้งปรับสมดุลความมันส่วนเกิน ทำให้ผิวรู้สึกสดชื่น มีสมดุล และสบายผิว โดยไม่ทิ้งความแห้งตึงหรือความมันเยิ้ม เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย ผิวมัน และผิวที่เป็นสิวง่าย
Heartleaf Pore Control Cleansing Oil 200 มล. (660 บาท)
เคลนซิ่งออยล์สูตรอ่อนโยน และไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน โดยได้รับรางวัลจาก Olive Young Global Trend Cleanser 2024 ช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอาง ความมันส่วนเกิน และสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยปลอบประโลมผิวแพ้ง่ายและผิวที่เป็นสิวง่ายได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผิวมันและผิวที่เป็นสิวง่าย
Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam 150 มล. (460 บาท)
เคลนเซอร์ทำความสะอาดผิวหน้าสูตรอ่อนโยน ช่วยผลัดเซลล์ผิว ควบคุมความมัน และบรรเทาอาการระคายเคือง พร้อมมอบความรู้สึกสดชื่น คืนความสมดุล และความชุ่มชื้นแก่ผิว ด้วยส่วนผสมของ เควอซิตินอล (Quercetinol) และ กรดไฮยาลูโรนิก ถึง 8 ชนิด เหมาะสำหรับผิวมันและผิวผสม
ไลน์ RICE [เพื่อการบำรุงอย่างล้ำลึก]
Rice Enzyme Brightening Cleansing Powder 40 กรัม (595 บาท)
พาวเดอร์สครับอเนกประสงค์สูตรอ่อนโยน ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใส และมอบความชุ่มชื้น โดยไม่ทำให้ผิวแห้งตึง อุดมไปด้วยผงข้าวที่ช่วยปรับผิวเรียบเนียนและลดความหยาบกร้าน เสริมด้วยสารอัลฟ่าอาร์บูติน (Alpha-Arbutin) ช่วยให้ผิวกระจ่างใสและสม่ำเสมอ ขณะที่เซราไมด์ (Ceramide) ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น สามารถใช้เป็นได้ทั้งเคลนเซอร์ประจำวัน หรือมาสก์แบบล้างออกสัปดาห์ละครั้ง เหมาะสำหรับผิวมัน ผิวหมองคล้ำ และผิวแพ้ง่าย
Rice 70 Glow Milky Toner 250 มล. (695 บาท)
โทนเนอร์เนื้อน้ำนมบางเบาที่อัดแน่นด้วยน้ำข้าว ไนอาซินาไมด์ (Niacinamide) และ เซราไมด์ เพื่อช่วยปลอบประโลมผิวที่ระคายเคือง ลดความหมองคล้ำ ปรับสมดุลความมัน และเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เผยผิวกระจ่างใส เหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้ง
7 Rice Ceramide Hydrating Barrier Serum 50 มล. (725 บาท)
เซรั่มเนื้อบางเบาแต่ทรงพลัง ช่วยเติมความชุ่มชื้นและเพิ่มความกระจ่างใส พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิว เพื่อผิวที่เรียบเนียน เปล่งปลั่ง และดูฉ่ำวาว อัดแน่นด้วยสารสะกัดจากข้าวญี่ปุ่น (Ricera 7+™) และ ไนอาซินาไมด์ เพื่อปรับความกระจ่างใสและความสม่ำเสมอของผิว เสริมด้วยเซราไมด์ช่วยล็อกความชุ่มชื้น และมีส่วนผสมของ ซิงก์ (Zinc) และ อาร์บูติน (Arbutin) ที่ช่วยควบคุมความมัน เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวขาดน้ำ
Rice 70 Intensive Moisturizing Milk 150 มล. (625 บาท)
โลชั่นเนื้อน้ำนมที่อุดมด้วย น้ำข้าว ไนอาซินาไมด์ และ เซราไมด์ ซึ่งช่วยเติมความชุ่มชื้น ให้ผิวกระจ่างใสพร้อมบำรุงผิวในทันที เผยผิวเรียบเนียนฉ่ำโกลว์ดุจกระจก ด้วยเนื้อสัมผัสที่บางเบาแต่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิว พร้อมปลอบประโลมผิวที่ระคายเคือง เหมาะสำหรับผิวแห้งถึงผิวผสม
ไลน์ TXA [เพื่อการปรับผิวสว่างกระจ่างใส]
Niacinamide 10 TXA 3 Serum 30 มล. (725 บาท)
เซรั่มเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะแต่ประสิทธิภาพสูงเพื่อความกระจ่างใส ผสานด้วยส่วนผสมเข้มข้นของ ไนอาซินาไมด์ 10% และกรดทรานเอกซามิก (Tranexamic Acid) 3% ช่วยลดเลือนจุดด่างดำและรอยสิว พร้อมกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวให้เรียบเนียนสม่ำเสมอ เผยผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผิวธรรมดา ผิวมัน และผิวผสม
Niacinamide 5 TXA Brightening Pad, ราคา 725 บาท 60 แผ่น (725 บาท)
แผ่นโทนเนอร์เพิ่มความกระจ่างใสที่อัดแน่นด้วย ไนอาซินาไมด์ 10% และกรดทรานเอกซามิก (TXA) เพื่อช่วยปรับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอและความหมองคล้ำให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมช่วยดูแลปัญหาสิวและรอยต่างๆ ออกแบบพิเศษด้วยรูปทรงพระจันทร์เสี้ยว เพื่อให้แนบสนิทกับทุกสัดส่วนของใบหน้า อีกทั้งยังช่วยปลอบประโลมผิว เติมความชุ่มชื้น และเสริมสร้างความยืดหยุ่นรวมถึงฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้น เหมาะสำหรับผิวหมองคล้ำ หรือผู้ที่กังวลเรื่องรอยดำและสีผิวไม่สม่ำเสมอ
ไลน์ PROTECT [เพื่อการเสริมความแข็งแรงและป้องกันแสงUV]
Zero Cast Moisturizing Finish Sunscreen SPF50+ PA++++ 50 มล. (595 บาท)
ปกป้องและบำรุงผิวของคุณด้วยกันแดดสูตรกันน้ำ SPF 50 อุดมไปด้วยกรดไฮยาลูโรนิก ไนอาซินาไมด์ และ แพนทีนอล (Panthenol) เพื่อมอบความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก เช่วยให้ผิวดูกระจ่างใส และปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน เนื้อบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่มอบการปกป้องรังสียูวีได้อย่างยาวนาน พร้อมมอบลุคผิวโกลว์ที่ดูเป็นธรรมชาติ โดยไม่ทิ้งคราบขาว เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว
3 Ceramide Panthenol Moisture Barrier Cream 100 มล. (660 บาท)
บำรุงและปลอบประโลมผิวด้วยครีมที่อัดแน่นด้วยส่วนผสมทรงพลังของ แพนทีนอล สารสกัดจากใบบัวบก (Centella Extract) และ แคปซูลเซราไมด์ 3 ชนิด เพื่อช่วยเสริมเกราะป้องกันความชุ่มชื้น ลดรอยแดง และเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว มอบความชุ่มชื้นล้ำลึกโดยไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ พร้อมลดการระคายเคือง เผยผิวที่สุขภาพดีและสมดุล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผิวแห้งและผิวบอบบางแพ้ง่าย
วางจำหน่ายทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Sephora Thailand หรือเลือกชอปได้ที่หน้าร้าน Sephora ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมเป็นต้นไป
