จัดการผิวแห้งให้กลายเป็นผิวนุ่มชุ่มชื้น

หลายคนคงจะเลิฟหน้าหนาว เพราะอากาศเย็นสบายที่มาเช็กอินในช่วงปลายปี เพิ่มเอเนอร์จี้ในการใช้ชีวิตให้ร่าเริงได้มากขึ้น จากที่ต้องเผชิญกับอากาศร้อนถึงร้อนมากในประเทศไทย แค่ความเย็นพัดมา ก็ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้ว แต่เมื่อไหร่ที่ลมหนาวมา ผิวก็เหมือนกับเจอศัตรูตัวเก่งที่ต้องมีวิธีปกป้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อรับมือปัญหาผิวแห้ง แตก คัน ลอก เป็นขุย ในฤดูหนาว
หากจะเปรียบเทียบถึงอากาศหนาว มีทั้งข้อดี - ข้อเสีย ที่ต่างกันไป แต่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีในการดูแล เพราะทุกอย่างมีทางแก้ มาทำความเข้าใจให้รอบด้านไปพร้อมกัน
เริ่มด้วย ‘ข้อดี’ ของอากาศหนาวที่ทำให้คนไทยแฮปปี้ และอยากให้อากาศแบบนี้อยู่ในไทยนาน ๆ ด้วยข้อดีทั้ง
· อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อน
· เหงื่อไม่ออกมากเหมือนอย่างการใช้ชีวิตในช่วงหน้าร้อน
· นอนหลับได้อย่างสบายด้วยอากาศที่เย็น
· ออกกำลังกายกลางแจ้งได้ดีมากขึ้น ด้วยลมเย็นจากอากาศหนาว
· สดชื่น สดใส ด้วยอากาศเย็นสบายที่ทำให้ร่างกายมีความผ่อนคลาย
· สนุกกับการแต่งตัว ได้เปลี่ยนลุคด้วยการหยิบคอสตูมกันหนาวมาใส่ในแต่ละวัน
ขณะเดียวกันอากาศหนาวก็ทำให้ร่างกายเหมือนกับเจอคู่ปรับเจ้าประจำ ที่บางทีไม่ต้องรอให้ถึงปลายปีเพื่อสัมผัสอากาศหนาว แต่การทำงานอยู่ในออฟฟิศที่แอร์เย็นจัดก็เจออาการแบบเดียวกันได้ เช่น
· ผิวแห้งมากขึ้น ด้วยความชื้นในอากาศต่ำ ทำให้ผิวสูญเสียน้ำ กักเก็บน้ำได้ไม่ดีเหมือนปกติ
· ผิวแตกจนทำให้สูญเสียความมั่นใจ
· อาการคันจากผิวแห้ง และผิวแตก จนทำให้เสียบุคลิกภาพ
· ปากแห้งและแตก จากความชื้นในอากาศที่ลดลง
· อาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ เกิดจากเส้นเลือดหดตัว และเลือดไหลเวียนไปที่ข้อต่อลดลง
· เสี่ยงป่วยได้ง่ายขึ้น จากอากาศที่เปลี่ยนแปลง
แต่ทุกปัญหาต้องมีทางออก ด้วยเคล็ดลับที่เอาชนะอากาศหนาวได้แบบไม่ทรมาน ทั้งสะดวกและง่ายต่อการใช้ชีวิต อาทิ
· เตรียมวิตามินซีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
· พกลิปบำรุงปาก เช่น ลิปปาล์ม ลิปมัน เพื่อใช้ในระหว่างวัน ไม่ให้ปากแห้งและแตก
· พกน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยบรรเทาอาการคัดจมูก สำหรับผู้ที่มีอาการไวต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลง
· เลือกใช้ Shower Oil ในการอาบน้ำ และบำรุงเสริมด้วย Body Oil
นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีที่ทำให้หนาวนี้มีผิวนุ่มๆ ให้น่ากอด เติมความชุ่มชื้นให้ผิวแบบสุดๆ ด้วยการเลือกใช้ ‘โลชั่นบำรุงผิว’ จาก 3 ตัวปัง ที่จัดการผิวแห้งอยู่หมัด โดย กิฟฟารีน (Giffarine) ผู้นำแบรนด์สุขภาพและความงามสัญชาติไทย มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้คนไทยได้หยุดวงจร! ผิวแห้ง แตก คันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวแรกที่ขาดไม่ได้อย่าง ‘กิฟฟารีน เมอริเนี่ยน โอลีฟ เวอร์จิ้น เอจ บอดี้ ไวท์’ (Giffarine Merinian Olive Virgin Age Body White) โลชั่นบำรุงผิวกายเข้มข้น มีสารอาหารบำรุงผิว และน้ำมันมะกอก ออร์แกนิก เอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น เข้มข้นมากถึง 6 % เพื่อช่วยฟื้นฟูผิว เติมความชุ่มชื้น ผิวดูเรียบเนียนขึ้น มีความกระจ่างใส และสีผิวสม่ำเสมอ พร้อมปกป้องผิวด้วยสารป้องกันแสงแดด
อีกหนึ่งตัวช่วยที่คงความชุ่มชื้นให้ผิวได้ยาวนานขึ้นด้วย ‘กิฟฟารีน อัลตร้า นอริชชิ่ง บอดี้ โลชั่น’ (Giffarine Ultra Nourishing Body Lotion) เข้มข้นด้วย 5% Urea ช่วยบำรุงผิว รวมทั้งคงสมดุลความชุ่มชื้นให้ผิว ดูแลผิวแห้ง แตก คัน หรือแม้แต่ลอกเป็นขุย ผสาน Liposome Ceramide NP ที่ช่วยดูแลและปกป้องผิวให้แลดูแข็งแรง ชุ่มชื้น รวมถึง Soothing Peptide ช่วยปลอบประโลมผิวจากการระคายเคือง เสริมด้วยการช่วยลดโอกาสการระคายเคืองที่ผิว ให้ผิวชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้านจาก Beta Glucan มอบความชุ่มชื้นด้วย Moisture Magnet และ Shea Butter ที่อุดมด้วยกลุ่มไขมันจากธรรมชาติ ให้ผิวนุ่ม
ดูแลผิว พร้อมกับการชะลอวัยให้ผิวกายด้วย ‘กิฟฟารีน ไฮยา แอนตี้-เอจจิ้ง บอดี้ โลชั่น’ (Giffarine HYA Anti-Aging Body Lotion) ที่เป็นโลชั่นบำรุงผิวกาย Anti-Aging สูตรเข้มข้น มอบความชุ่มชื้น อิ่มน้ำ ด้วยสารบำรุงสุดพิเศษ Natural Hyaluron 100% (Ecocert) ไฮยาลูรอนบริสุทธิ์จากธรรมชาติ จากเยอรมนี ช่วยให้ผิวนุ่ม กักเก็บความชุ่มชื้นยาวนาน พร้อมฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านและขาดความยืดหยุ่น ให้กลับมาเนียนนุ่มด้วย 100 % Natural Shea Butter จากฝรั่งเศส รวมถึง Vitamin E จากเยอรมนี ซึ่งเป็นสาร Anti-Oxidant ที่ดีต่อผิว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว และช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัยยิ่งขึ้น และ Vitamin B3 ช่วยให้ผิวละเอียด แลดูผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เสริมด้วย Jojoba Oil จากอาร์เจนตินา ช่วยเพิ่มการกักเก็บน้ำหล่อเลี้ยงผิว มอบผิวที่ชุ่มชื้นได้ยาวนาน ยิ่งชวนให้ต้องหลงใหลด้วยกลิ่น Forever Young ที่สดชื่น มีชีวิตชีวา หอมหวานมีเสน่ห์ทุกครั้งที่ใช้
หนาวนี้ผิวต้องรอด จะหนาวจากอากาศเย็น หรือเครื่องปรับอากาศในออฟฟิศที่ให้ฟีลเหมือนติดลบ ก็บอกเลยว่าเอาอยู่ทุกวัน เอาชนะผิวแห้ง แตก คัน ลอกเป็นขุยได้แบบหายห่วง จากการบำรุงผิวเป็นประจำเช้า - เย็น หรือได้บ่อยตามที่ต้องการ เพราะพกพาได้สะดวก ไม่ว่าจะสัมผัสกี่ครั้งก็เนียน นุ่ม ชุ่มชื้น น่ากอด ลมหนาวมาเมื่อไหร่...ก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งอีกต่อไป