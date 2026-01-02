xs
น้ำตาล ทิพนารี และ ฟิล์ม รชานันท์ เผยโมเมนต์อบอุ่น กับสร้อยข้อมือคู่จาก FRED Jewelry

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โพสต์อินสตาแกรมช่วงเทศกาลล่าสุดของ น้ำตาล ทิพนารี ที่ปรากฏร่วมกับ ฟิล์ม รชานันท์ สร้างรอยยิ้มให้กับแฟน ๆ ไม่น้อย เมื่อหลายคนสังเกตเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ ที่แฝงไปด้วยความหมาย นั่นคือสร้อยข้อมือข้อมือคู่จาก FRED Jewelry ที่ทั้งสองเลือกสวมใส่

ในภาพปรากฏฟิล์มพร้อมสร้อยข้อมือ Pretty Woman ทองคำขาว 18k จาก FRED Jewelry ซึ่งเป็นชิ้นพิเศษที่น้ำตาล Friend of the Brand ของเมซง FRED เลือกมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาล ขณะที่น้ำตาลเองก็สวมสร้อยข้อมือดีไซน์เดียวกันในทองคำสีพิงค์โกลด์ 18k เติมบรรยากาศอบอุ่นให้กับภาพถ่ายผ่านเครื่องประดับคู่กัน

สร้อยข้อมือจากคอลเล็กชั่น Pretty Woman ของเมซง FRED โดดเด่นด้วยดีไซน์หัวใจซ้อนหัวใจ ถ่ายทอดความหมายของความรู้สึกดี ๆ และความผูกพันในหลากหลายรูปแบบ เสริมให้ช่วงเวลาอันอบอุ่นกลายเป็นโมเมนต์ที่พิเศษยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี













