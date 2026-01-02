xs
ไอคอนสยาม ตัวแทนเคานต์ดาวน์ประเทศไทย ชนะใจเวทีโลก

ไอคอนสยาม กับบทพิสูจน์ความสำเร็จของ Global Countdown Destination จากมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ริมเจ้าพระยา สู่เวทีสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศในสายตาโลก โดยในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไอคอนสยาม ได้ก้าวข้ามบทบาทของผู้สร้างสรรค์การจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปี สู่การเป็น Top of Mind Global Countdown Destination ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Top 3 จุดหมายปลายทางเคานต์ดาวน์ระดับโลกบนเวทีนานาชาติ ตอกย้ำสถานะของประเทศไทยบนแผนที่การเฉลิมฉลองระดับโลกอย่างสง่างาม ภายใต้แนวคิด Win the World for Thailand ที่ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ Soft Power ไทย เชื่อมโยงสายตาผู้ชมจากทั่วโลกเข้าด้วยกัน พร้อมบทพิสูจน์สำคัญคือ การที่ CNN ปักหมุดถ่ายทอดสดการเคานต์ดาวน์ 2026 ที่ไอคอนสยาม พร้อมสำนักข่าวรอยเตอร์, AFP และอีกหลากหลายประเทศ ส่งภาพการเฉลิมฉลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่สายตาชาวโลกเคียงข้างมหานครชั้นนำระดับสากล


ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนผ่าน การรวมพลังระดับชาติครั้งประวัติศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ปรากฏการณ์เหนือผืนฟ้าเจ้าพระยาอย่างเต็มรูปแบบต่อเนื่องกว่า 20 นาที ผสานแสง สี เสียง โดรน และพลุ เข้ากับภูมิทัศน์เมืองระดับไอคอนิก กลายเป็นภาพจำใหม่ของการเฉลิมฉลองข้ามปีที่งดงาม ทรงพลัง และแตกต่างในระดับโลก รวมทั้งการส่งมอบความสุขผ่านประสบการณ์ความบันเทิงสุดอลังการจากศิลปินไอคอนิกระดับโลก มาร์ค ต้วน และศิลปินไทยทุกค่ำคืนกว่า 200 ชีวิต สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 1.8 ล้านคน

งาน Amazing Thailand Countdown 2026 ณ ไอคอนสยาม เป็นศูนย์กลางเฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ดึงดูดชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ มากกว่า 1.8 ล้านคน พร้อมสร้างการรับชมถ่ายทอดสดและคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกหลายร้อยล้านวิว ผ่านสื่อระดับนานาชาติและแพลตฟอร์มดิจิทัล ขณะที่กระแสบนโซเชียลมีเดียพุ่งขึ้นติด อันดับ 1 เทรนด์บนแพลตฟอร์ม X และอีกหลายแพลตฟอร์ม ตอกย้ำสถานะของไอคอนสยามในฐานะ Global Experiential Destination ในทุกเทศกาลของประเทศไทยอย่างแท้จริง


อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จที่สำคัญ คือการที่ CNN ปักหมุดถ่ายทอดสดการเคานต์ดาวน์ 2026 จากไอคอนสยาม ให้เป็นหนึ่งในจุดสำคัญของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ถ่ายทอดภาพการเฉลิมฉลองอันงดงามริมแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก เคียงข้างมหานครชั้นนำระดับสากล พร้อมด้วยการรายงานข่าวจากสำนักข่าวระดับโลก อาทิ Reuters, AFP และสื่อชั้นนำจากหลากหลายประเทศ ภาพที่ปรากฏจึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปี หากแต่ทำหน้าที่เสมือน เวทีสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศ (Nation Branding Platform) ที่สะท้อนความสง่างาม ความร่วมสมัย และอัตลักษณ์ความเป็นไทยในมิติที่ลึกซึ้ง ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกสำหรับการเฉลิมฉลองแห่งศักราชใหม่อย่างแท้จริง


ไฮไลต์สำคัญของค่ำคืนประวัติศาสตร์ คือการปรากฏตัวของ มาร์ค ต้วน ศิลปินไอคอนิกระดับโลก ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับ เจฟ ซาเตอร์ ศิลปินไอคอนิกของไทย ถ่ายทอดพลังดนตรีข้ามพรมแดน สร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่ยกระดับค่ำคืนข้ามปีให้พิเศษและทรงคุณค่ากว่าที่เคย เป็นอีกหนึ่งภาพแทนของการผสาน Soft Power ไทยสู่เวทีโลกอย่างมีรสนิยม

ในมิติทางเศรษฐกิจ งานเคานต์ดาวน์ที่ ไอคอนสยาม ยังทำหน้าที่เป็น กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง อย่างเป็นรูปธรรม โดยในช่วงเทศกาล อัตราการจองโรงแรม ร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือดินเนอร์เต็ม 100% ขณะที่ทราฟฟิกทางน้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว สร้างรายได้และความคึกคักให้กับชุมชนโดยรอบ




ความสำเร็จทั้งหมดนี้ ทำให้ ไอคอนสยาม ไม่ได้ถูกมองเพียงในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลก หากแต่ก้าวขึ้นสู่การเป็น Global Countdown Destination ของประเทศไทย ที่สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และศักยภาพของประเทศในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของปีได้อย่างทรงพลัง


เมื่อมองภาพรวม ไอคอนสยาม คือแลนด์มาร์กที่ทำหน้าที่ “ขยายเพดาน” ของการเคานต์ดาวน์ไทย จากเวทีระดับเมืองสู่เวทีระดับโลก จนกลายเป็น Top of Mind Global Countdown Destination ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงยกระดับการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี หากแต่พัฒนาเป็น เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านภาพลักษณ์ประเทศ การท่องเที่ยว และ Soft Power ไทย ที่มีคุณค่าและยั่งยืนในระยะยาว











