ชีวิตในกรงทองของ 2 อดีตผู้นำลี้ภัย

อำนาจที่เกินดุลมักนำพาความอับปางสู่ชีวิต ประโยคนี้คือสัจธรรม ที่ผู้นำรัฐหลายคนในโลกนี้เคยประสบ บางคนอาจถึงกับต้องชดใช้ด้วยชีวิต บางคนก็ต้องหลบลี้หนีภัยออกจากประเทศ เหมือนเช่นอดีตผู้นำสองคนนี้
ฮวน คาร์ลอส อดีตพระมหากษัตริย์แห่งสเปน ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษของชาติและได้รับการเฉลิมฉลองในฐาน “ผู้กอบกู้ประชาธิปไตย” ให้พ้นจากเงื้อมมือเผด็จการทหาร แต่ข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต การรับสินบนอำพราง และการนอกใจ ทำให้เขาต้องสละราชบัลลังก์ในปี 2014 และนับตั้งแต่ปี 2020 เขาต้องลี้ภัย พร้อมกระเป๋าสัมภาระเพียงสองใบ ไปพำนักอยู่ที่วิลล่าหรูขนาด 1,050 ตารางเมตร บนเกาะนูไรในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งได้รับมอบจาก “โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน” ราชวงศ์ผู้ปกครองอาบูดาบี
ในหนังสือบันทึกความทรงจำ ‘Réconciliation’ (การคืนดี) ที่เพิ่งวางจำหน่ายเป็นภาษาสเปนในเดือนนี้ เขาเล่าว่า “ตอนนี้ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในกรงทอง” แม้จะรายล้อมไปด้วยความหรูหรา แต่ชีวิตของเขากลับเต็มไปด้วยความเหงาและความเศร้าหมอง “ข้าพเจ้าตื่นมาคิดถึงบ้านทุกเช้า ตอนเข้านอนก็ยังคิดถึงบ้าน” อดีตกษัตริย์พยายามฆ่าเวลาด้วยการเล่นกีฬา ว่ายน้ำและ “ดูหนังคาวบอยเก่าๆ ของ แกรี คูเปอร์ ที่ข้าพเจ้าชอบ” มีเพียงวิวทะเลเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระ
ฮวน คาร์ลอส ยังบรรยายถึงความยากลำบากในความสัมพันธ์กับครอบครัวของเขาด้วย หลังจากเดินทางออกจากสเปน เขาไม่ได้พูดคุยกับพระโอรส “สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6” เป็นเวลาหลายเดือน คริสต์มาสปี 2020 ปีที่จากบ้าน เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับเขา เพราะเขาสามารถเข้าร่วมการเฉลิมฉลองของครอบครัว ได้โดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
บาชาร์ อัล-อัสซาด อดีตผู้นำเผด็จการซีเรีย เดินทางลี้ภัยหลังจากการล่มสลายของระบอบการปกครองเมื่อปลายปี 2024 เขาและครอบครัวดูเหมือนจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษแต่หรูหราในรัสเซีย หนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า ครอบครัวอัลซาดน่าจะอาศัยอยู่ในย่านรูบลียอฟกา ซึ่งเป็นชุมชนที่มีรั้วรอบขอบชิดทางตะวันตกของกรุงมอสโก และเชื่อกันว่าอดีตประธานาธิบดี “วิคตอร์ ยานูโควิช” ของยูเครน ซึ่งถูกขับออกจากอำนาจในปี 2014 ก็อาศัยอยู่ในละแวกนี้เช่นกัน
ตามรายงานของสื่ออังกฤษ อัลซาดกำลังเรียนภาษารัสเซียอย่างเข้มข้นและทบทวนความรู้ด้านจักษุวิทยา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาในอนาคต อาจเป็นชนชั้นสูงผู้มั่งคั่งในมอสโกก็เป็นได้ แต่สำหรับ วลาดิมีร์ ปูติน อดีตผู้นำเผด็จการซีเรีย ดูเหมือนจะหมดความสำคัญไปแล้ว แหล่งข่าวในเครมลินเปิดเผยว่า “ปูตินไม่ค่อยอดทนกับผู้นำประเทศที่สูญเสียอำนาจ และอัสซาดก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล หรือแม้แต่แขกที่น่าสนใจสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำอีกต่อไป”
ทุกวันนี้ อัลซาดใช้ชีวิตอย่างสันโดษมาก เขาแทบไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลย ครั้งเดียวที่สมาชิกครอบครัวเกือบทั้งหมด ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณะพร้อมกันนับตั้งแต่สิ้นสุดระบอบการปกครองของพวกเขา คือในพิธีสำเร็จการศึกษาของ “เซอิน อัล-อัสซาด” ลูกสาวของบาชาร์ อัล-อัสซาด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ซึ่งเธอได้รับปริญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย MGIMO อันทรงเกียรติของมอสโก ที่มีนักศึกษาจากชนชั้นปกครองของรัสเซียเข้าเรียนจำนวนมาก แต่ในวันนั้นอดีตผู้นำซีเรียก็ไม่ได้ไปร่วมงาน