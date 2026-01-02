เหล่า ORI Muse อวดประกายในตัวเอง

โอริ (ORI) แบรนด์พรีเมียมแอธลีเชอร์ แวร์ กับแนวคิด “Stay True” ที่เข้าใจและสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะเปล่งประกาย ในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ และเชื่อว่าเสื้อผ้าออกกำลังกายไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยิมอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นแฟชั่นประจำวัน ที่ตอบโจทย์ครอบคลุมทั้งในเรื่องความสวยงามของดีไซน์ และฟังก์ชั่นสำหรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้หญิง เดินหน้าต่อยอดสู่การสร้าง Community ของผู้หญิง ที่เชื่อในพลังของความจริงใจต่อตัวเอง ผ่านการจัดงานเปิดตัวอย่างอบอุ่นในรูปแบบ Immersive Experience สะท้อนตัวตนและจิตวิญญาณของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ Open-Revive-Inspire
ภายในงาน บอส-ธรรมธรรศ เลี้ยงธรรมรัตน์ Creative Director แบรนด์ ORI ได้มาถ่ายทอดไอเดียคอนเซ็ปต์ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แบรนด์ พร้อมมุมมองของ “ตัวตน ORI” ที่ตั้งใจให้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ ร่วมด้วย ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ ที่มาแบ่งปันประสบการณ์การใช้จริงในฐานะคนที่คลุกคลีในโลกแห่งการออกกำลังกายอย่างแท้จริง ตามด้วย แพม-สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล ตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่ส่งต่อพลังบวกให้กับใครหลายคน พร้อมเล่าถึงมุมมองด้าน Wellness ในแบบฉบับของเธอ พร้อม Motivation Talk ส่งต่อพลังและแรงบันดาลใจให้ทุกคน ปิดท้ายด้วย คิมเบอร์ลี่ อีกหนึ่ง ORI Muse คนสำคัญ ที่มาเล่าเรื่องราว “Stay True” ตัวแทนผู้หญิงที่กล้าเปล่งประกายในแบบของตัวเอง ปิดท้ายค่ำคืนด้วย Studio After Party บรรยากาศปาร์ตี้ที่เหมือนยกยิมมาผสานกับ Night Club เพื่อประสบการณ์ที่สนุก สดใหม่ให้กับทุกคน
งานนี้เปรียบเสมือน Community ให้ผู้หญิงได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจ และเฉลิมฉลองการเป็นตัวของตัวเองในทุกจังหวะชีวิตไปกับเหล่า ORI Muse อาทิ แอนชิลี สก๊อต, แพร์ พิชชาภา และเซเลบชื่อดัง อย่าง ไอซ์ อมีนา, พลอย หอวัง, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ และ คารีสา สปริงเก็ตต์ พร้อมด้วยอินฟลูฯ สายเฮลตี้มากมาย ที่มาบอกเล่าความ Stay True ในแบบของตัวเอง ณ AUA Language Center ราชดำริ
เปล่งประกายในแบบที่เป็นตัวของตัวเองพร้อม “Stay True” ไปกับ ORI ได้แล้ววันนี้ที่ร้าน ORI สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G และเซ็นทรัล พาร์ค ชั้น 2