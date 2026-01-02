EARTONE ฉลอง 30 ปี เปิดตัวแอปฯตรวจการได้ยิน

เอียร์โทน (Eartone: Hearing Solutions) จัดงาน “Eartone 30th Anniversary Dinner” ฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมเปิดตัวเทคโนโลยี AI เพื่อการทดสอบการได้ยินสุดล้ำ ที่จะเปลี่ยนมิติของการดูแลสุขภาพหูของคนไทยไปอีกขั้น ณ rooftop ห้อง Grand Pearl ชั้น 35 โรงแรม Grand Richmond โดยมี นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพาร์ตเนอร์ ระดับโลก ร่วมย้อนรอยเส้นทางความสำเร็จของเอียร์โทน
พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดใน “EarTest by Eartone” แอปพลิเคชันตรวจการได้ยินด้วย AI อัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นแอปฯ แรกในประเทศไทย ที่สามารถตรวจคัดกรองการได้ยิน ภาษาไทย ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง หรือเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง เพียงใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดียว ก็ประเมินความเสี่ยงของการสูญเสียการได้ยินได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและนานาชาติ ได้แก่ ผศ.ดร.พญ. นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร และทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ University College London และได้รับทุนสนับสนุนจาก Royal Academy of Engineering (UK) และหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสุขภาพการได้ยินของคนไทย ลดการนำเข้าอุปกรณ์ หรือตู้ตรวจการได้ยินจากต่างประเทศ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ตามโรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศได้