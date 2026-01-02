“ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์” เสิร์ฟมัทฉะทุกโครงการของ SCOPE

ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สโคป เปิดมุมมองใหม่ของการอยู่อาศัย ผ่านงาน “SCOPE Well-Being Living Experience” พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ใหม่ MTCH ซึ่งร่วมกับ PPAL Cafe เพื่อยกระดับบริการ TASTECRAFT – First Sip Experience ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการเสิร์ฟ มัทฉะคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของบริการประจำวันในทุกโครงการของ SCOPE ควบคู่กับกาแฟ Specialty ที่มีอยู่เดิม เพื่อมอบความสุขและความสดชื่นในทุกเช้าวันใหม่ 4 ซิกเนเจอร์เซอร์วิส ที่นิยามความหรูหราใหม่
TASTECRAFT ประสบการณ์ “First Sip” รังสรรค์รสชาติที่ละเมียดละไม ในทุกประสบการณ์การกินดื่ม ด้วยวัตถุดิบและวิธีการชั้นนำจากทั่วโลก โดยคาเฟ่พันธมิตร อย่าง PPAL Cafe และ MTCH, HOUSEKEEPING PRESTIGE บริการระดับโรงแรมห้าดาวโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง, WELLNESS SANCTUARY สุขภาวะสมบูรณ์แบบในทุกมิติของชีวิต รวมการดูแลกาย ใจ และสังคมผ่าน สปา ฟิตเนส เทรนเนอร์ส่วนตัว ซาวน่า และสตูดิโอพิลาทิส, LIFESTYLE ATELIER บริการ Valet, Porter, Guest Service Agent, Event Organizer, และ Pet Care
สรวิศ พันธ์เกษม ผู้บริหาร MTCH กล่าวว่า “SCOPE และ MTCH มีวิสัยทัศน์คล้ายกัน คือใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพชีวิตที่แท้จริง เราคัดสรรมัทฉะจากจังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อมอบความสงบ สมดุล และความสุขให้กับทุกเช้าในบ้าน”
นอกจากนี้ MTCH ยังร่วมกับ PPAL Cafe สร้างสรรค์เมนูพิเศษ “Prom Blend” คอนเซ็ปต์ Harmony in Contrast ที่ผสานความเข้มลึกของกาแฟ Specialty เข้ากับความนุ่มละเมียดของมัทฉะ จนเกิดรสชาติใหม่ที่กลมกล่อมอย่างลงตัว