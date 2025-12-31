เหล่า Ferrarista สัมผัสยนตรกรรมรุ่นล่าสุดแบบเอ็กซ์คลูซีฟ

คาวาลลิโน มอเตอร์ ในฐานะผู้นำเข้าและซ่อมบำรุงรถยนต์ Ferrari อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงาน Ferrari 849 Testarossa Private View ณ โชว์รูมคาวาลลิโน มอเตอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อเปิดโอกาสให้เหล่า Ferrarista ในไทย ได้สัมผัสและชื่นชมรถรุ่นล่าสุดแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างใกล้ชิดในรูปแบบการนัดหมายส่วนตัว หลังจากงานเปิดตัวครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดขึ้นที่ The Pinnacle Hall ไอคอนสยาม เมื่อกลางพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยความพิเศษของการจัดงาน Private View ในครั้งนี้คือ การนำเสนอประสบการณ์ที่สะท้อนถึงการกลับมาของชื่อ Testarossa ยนตรกรรมระดับตำนานที่ทรงอิทธิพลที่สุดรุ่นหนึ่งของม้าลำพอง ผ่านการตีความใหม่ในแบบ Contemporary Ferrari ที่หลอมรวมเส้นสายอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นต้นตำรับเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยของยุคปัจจุบัน ทั้ง เอกลักษณ์การออกแบบ ที่อ้างอิงดีเอ็นเอของ Testarossa ดั้งเดิม ทั้งมิติของสัดส่วน, งานแอโรไดนามิกขั้นสูง และเส้นสายที่ทรงพลังสมรรถนะระดับมาสเตอร์พีซ จากขุมพลังใหม่อันทรงประสิทธิภาพที่ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับการขับขี่ในทุกมิติ และประสบการณ์การนำเสนอแบบเฉพาะบุคคล (Private Presentation) ที่จะได้ทำความรู้จักกับ Ferrari 849 Testarossa อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ปรัชญาการออกแบบ ไปจนถึงเทคโนโลยีที่หล่อหลอมให้เป็นยนตรกรรมแห่งยุค ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการถ่ายทอดภายใต้บรรยากาศสุดพิเศษและเป็นส่วนตัว เพื่อสะท้อนถึงตัวตนของ Ferrari และความสำคัญของ Ferrarista ทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตำนานบทใหม่ของ Ferrari 849 Testarossa อย่างแท้จริง
นันทมาลี ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาวาลลิโน มอเตอร์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงาน Ferrari 849 Testarossa Private View ครั้งนี้ ว่า “เราตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัส Ferrari 849 Testarossa อย่างใกล้ชิด โดยรถรุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือเป็นการเปิดบทใหม่แห่งยุคของซูเปอร์สปอร์ตคาร์สายพันธุ์เบอร์ลิเนตต้า หลอมรวมทั้งสมรรถนะอันทรงพลังและความประณีตหรูหราไว้ได้อย่างลงตัว ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสานต่อความสำเร็จจาก SF90 Stradale ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Ferrari ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีแห่งอนาคต ควบคู่กับอารมณ์ความเร้าใจในการขับขี่อย่างแท้จริง การกลับมาของชื่อ ‘Testarossa’ ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงตำนานจากปี 1956 แต่ยังเป็นการถ่ายทอดความเป็นอมตะของม้าลำพองให้กับคนรุ่นใหม่ที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบเหนือระดับ”
ขณะที่แฟนม้าลำพองพันธุ์แท้ อย่าง สราวุธ เสรีธรณกุล ประธานชมรม Ferrari Owners Club Thailand (FOCT) เผยความความประทับใจหลังจากได้สัมผัส Ferrari 849 Testarossa ในงานนี้ว่า “ครั้งแรกที่เห็น Ferrari 849 Testarossa ใกล้ ๆ ผมรู้สึกว่าสวยกว่าที่คิดไว้มาก โดยเฉพาะดีไซน์ท้ายที่ล้ำและโดดเด่นเป็นพิเศษ เห็นแล้วรู้เลยว่ารถพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้าได้ทุกวินาที แม้จะเป็นชื่อระดับตำนาน แต่การตีความใหม่ครั้งนี้ทำให้รถดูโมเดิร์นและมีเสน่ห์มากขึ้น
“ในด้านสมรรถนะ ผมเชื่อมั่นใน Ferrari อยู่แล้ว และรุ่นนี้ยิ่งตอกย้ำว่าเป็นระดับท็อปของแบรนด์ ด้วยขุมพลังไฮบริด V8 Twin Turbo ที่ให้แรงม้ารวมกว่า 1,050 แรงม้า ผสานเทคโนโลยีจากสนามแข่ง ทำให้ทั้งแรง และเร้าใจในแบบ Ferrari อย่างแท้จริง ถ้ามีโอกาสได้ขับ ผมเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านพละกำลัง การควบคุม และอารมณ์ความสปอร์ตครับ”
ส่วน สีหบุตร ชุมสาย ณ อยุธยา ถ่ายทอดความรู้สึกว่า “สิ่งที่ผมชอบที่สุดใน Ferrari 849 Testarossa คือดีไซน์ที่ดึงเอกลักษณ์ Testarossa ยุค 80s มาตีความใหม่ได้อย่างสวยและทันสมัยมากครับ เส้นสายแบบ Wedge Shape ยังดู Timeless เหมือนเดิม และน่าจะกลายเป็นรุ่นคลาสสิกในอนาคตแน่นอน ส่วนสมรรถนะก็โดดเด่นมาก เพราะรุ่นนี้มาพร้อมขุมพลังไฮบริด V8 Twin-Turbo แรงม้ารวมกว่า 1,050 แรงม้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต่อยอดจากสนามแข่ง ทำให้ทั้งพลังและการตอบสนองน่าประทับใจมาก ส่วนประสบการณ์ที่ได้รับจากงาน Private View ครั้งนี้ก็พิเศษมากทั้งได้ดูรถใกล้ ๆ ลองสตาร์ท ฟังเสียง และเห็นดีเทลครบทุกมุม ทำให้ยิ่งเข้าใจว่าทำไมรุ่นนี้ถึงได้รับให้เป็นหนึ่งในไฮไลท์ใหม่ของ Ferrari”
ด้าน สุพล อัศวดำรงชัย อีกหนึ่งแฟนพันธุ์แท้ Ferrari ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจว่า “ส่วนตัวผมมองว่าการที่ Ferrari นำชื่อ Testarossa ซึ่งเป็นตำนานระดับไอคอนแห่งยุค 80s-90s กลับมาใช้อีกครั้งหลังจากหยุดผลิตไปกว่า 28 ปี ย่อมไม่ธรรมดา เมื่อผสานเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยในปัจจุบัน ผมมั่นใจว่า Ferrari 849 Testarossa จะเป็น Future Classic อย่างแน่นอน สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือการออกแบบแนว Timeless Design ที่ดูได้นาน ไม่หวือหวาเกินไป โดยเฉพาะ Duck Tail Spoiler คู่ด้านหลังที่ลงตัวมาก ส่วนสมรรถนะหายห่วงด้วยเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจาก SF90 มั่นใจได้ว่าดีกว่าเดิมแน่นอนครับ”
ขณะที่ ปิยะเลิศ ใบหยก เผยถึงความผูกพันและความประทับใจที่มีต่อรถรุ่นนี้ว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับ เพราะรุ่นนี้เป็น ‘รุ่นใหญ่’ หรือตัวท็อปของ Ferrari ที่ผมปักใจชอบมาตั้งแต่เด็ก สมัยก่อนถึงขนาดเคยวิ่งตามถ่ายรูปแถวสยาม สำหรับ 849 Testarossa นี้ ความรู้สึกแรก คือชอบเลย สวยตั้งแต่แวบแรกที่เห็น ดีไซน์มีความกลมกล่อม มีกลิ่นอายของครีบข้างแบบ Testarossa ที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคนิดๆ แต่ดูโมเดิร์นและล้ำสมัย ในเรื่องสมรรถนะผมจะค่อนข้างคุ้นเคยกับความแรงระดับนี้จาก SF90 อยู่แล้ว สิ่งที่ผมคาดหวังจากรถคันนี้จริงๆ คือ ‘เสน่ห์’ แค่ได้เห็นจอดอยู่หรือวิ่งบนถนน ได้ถ่ายรูปกับรถคันนี้ก็มีความสุขแล้วครับ”
