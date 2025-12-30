Viatris เดินหน้าสร้างสุขภาพเข่าให้คนไทย ผ่านกิจกรรม “เรื่องเข่าต้องไว”

บริษัท เวียร์ทริศ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Viatris ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เรื่องเข่าต้องไว” ประจำปี 2568 อย่างต่อเนื่อง 2 ครั้ง เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพข้อเข่าและกล้ามเนื้อให้กับประชาชนไทย
กิจกรรมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200 คน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มประชากรสูงอายุ โดยมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า การจัดการโรค สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของข้อเข่าได้อย่างมาก แคมเปญนี้รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้มอบความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดูแลข้อเข่า รวมถึงการออกกำลังกายและโภชนาการที่เหมาะสม และยังมีการตรวจเช็คข้อเข่าฟรีในงานด้วย
Viatris ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทดูแลสุขภาพระดับโลก เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่กว้างขวางและหลากหลาย ครอบคลุมทั้งภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด อาการปวด สุขภาพจิต เอชไอวี/เอดส์ และตับอักเสบจากไวรัส ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก รวมถึงความร่วมมือที่สำคัญที่เราได้สร้างขึ้น Viatris มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ป่วยชาวไทย และขยายการเข้าถึงยารักษาโรคต่าง ๆ
Viatris เป็นบริษัทดูแลสุขภาพระดับโลกที่มีตำแหน่งเฉพาะตัวในการเชื่อมช่องว่างดั้งเดิมระหว่างยาสามัญ (generics) และยาต้นแบบ (brands) โดยการรวมสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในระดับโลกได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ด้วยพันธกิจที่จะเพิ่มศักยภาพให้ผู้คนทั่วโลกมีสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัย บริษัทจึงจัดหายาเข้าถึงได้ในวงกว้าง โดยปัจจุบันได้จัดหายาคุณภาพสูงให้แก่ผู้ป่วยประมาณ 1 พันล้านคนทั่วโลกเป็นประจำทุกปี และครอบคลุมทุกช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งภาวะเฉียบพลันจนถึงโรคเรื้อรัง ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่กว้างขวางและหลากหลายเป็นพิเศษของบริษัท ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกที่ไม่เหมือนใครซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในเวลาและสถานที่ที่พวกเขาต้องการ และความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพที่ยืดเยื้อที่สุดของโลก การเข้าถึงยาจึงมีความหมายอย่างลึกซึ้งที่ไวแอทริส สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยมีศูนย์กลางระดับโลกอยู่ที่พิตต์สเบิร์ก เซี่ยงไฮ้ และไฮเดอราบาด ประเทศอินเดีย