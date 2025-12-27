GO Hotel ร่วมกับ บาร์บีคิวพลาซ่า และ TRUE เอาใจสายไลฟ์สไตล์ โปรเดียวจบทั้งครบทั้งคุ้ม!

GO Hotel โรงแรมที่ “สุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม” (Get, Set, GO, Happy) ภายใต้การบริหารในเครือเซ็นทรัลพัฒนา ออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยคำนึงถึงผู้เข้าพักเป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางโรงแรมใกล้สุวรรณภูมิ รถส่งสนามบินฟรี และผู้ที่กำลังมองหาที่พักแสนสบาย บนทำเลที่เดินทางสะดวก ปล่อยโปรโมชั่นพิเศษเอาใจสายไลฟ์สไตล์ ที่ชื่นชอบทั้งการท่องเที่ยวและอาหารอร่อย แบบโปรเดียวจบทั้งครบทั้งคุ้ม เพียงจองห้องพักผ่าน Line: @gohotel ผ่านแชตกับแอดมินเท่านั้น! และเข้าพัก รับฟรีทันที! E-Voucher Bar B Q Plaza มูลค่า 600 บาท ไปอิ่มอร่อยกับชุดปิ้งย่างหรือเมนูโปรดที่ทุกคนชื่นชอบ
GO Hotel ประสบการณ์พักผ่อนแบบสุข สะดวก สบาย สุดคุ้ม ประกอบด้วย สาขาบ่อวิน บ้านฉาง ชลบุรี ศรีราชา และสาขากรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โรงแรมแฟล็กชิพที่ใหญ่ที่สุดของ GO Hotel โดยทุกสาขาออกแบบในสไตล์โมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ใกล้ห้างสรรพสินค้าเพียงไม่กี่ก้าว และสามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือทำงาน ทุกสาขาก็มีห้องพักแสนสบายให้เลือกหลายแบบตามความต้องการ พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่กว้างขวาง ทั้ง CO-Working Space และห้องประชุมส่วนตัว นอกจากนี้ ทุกสาขายังจัดเตรียมพื้นที่พิเศษ เพื่อต้อนรับเพื่อนรักสี่ขา ที่เป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
Go Hotel มอบโปรโมชั่นพิเศษ เพียงจองห้องพักผ่าน Line Official: @gohotel และเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569 รับฟรี! E-Voucher Bar B Q Plaza มูลค่า 600 บาท
ราคาสำหรับลูกค้าทั่วไป
• GO HOTEL บ่อวิน ราคา 1,299 บาท
• GO HOTEL บ้านฉาง ราคา 999 บาท
• GO HOTEL ชลบุรี ราคา 1,099 บาท
• GO HOTEL ศรีราชา ราคา 1,099 บาท
พิเศษสุด! สำหรับลูกค้าทรู ซื้อห้องพักถูกกว่า พร้อมรับคูปองบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 600 บาท ฟรีเช่นกัน
• GO HOTEL บ่อวิน ราคา 1,199 บาท
• GO HOTEL บ้านฉาง ราคา 899 บาท
• GO HOTEL ชลบุรี ราคา 999 บาท
• GO HOTEL ศรีราชา ราคา 999 บาท
เงื่อนไขโปรโมชั่น
- ระยะเวลาโปรโมชั่น: 10 มกราคม 2569 – 28 กุมภาพันธ์ 2569
- รับสิทธิ์ง่ายๆ โดยลูกค้าจะได้รับ E-Voucher Bar B Q Plaza มูลค่า 600 บาท ทางอีเมล หลังจากทำการจองห้องพักสำเร็จ
- สำหรับลูกค้าทรู กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและดีแทคแอป
- ช่องทางการจอง: จองตรงกับทางโรงแรมผ่าน LINE: @Gohotel เท่านั้น
- สาขากรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ไม่ร่วมรายการรับ E-Voucher Bar B Q Plaza
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติม ได้ที่
• Website: https://letzzzgo.co/
• Line Official : @gohotel
• Email: contact@letzzzgo.co
• โทรศัพท์ +66 2 018 8656