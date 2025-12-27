"ฝน-ชวมณฑ์ ปวโรดม" สุดปลื้ม! ทำชุดไทยสีสดให้เด็กๆ ใส่เดินแบบ

ไม่เพียงทำเสื้อผ้าชุดไทยสีสันสดใส ที่มีทั้งเสื้อ ผ้าถุง กระเป๋า ที่เข้าชุดกัน ให้กับสาวน้อย สาวใหญ่ ได้ใส่กันอย่างสวยงามในโอกาสสำคัญๆ ต่างๆ เท่านั้น
แต่ "ฝน-ชวมณฑ์ ปวโรดม" ยังทำชุดให้กับน้องๆ หนูๆ ได้สวมใส่กันอย่างน่ารัก น่าเอ็นดู ซึ่งเธอภาคภูมิใจมาก ที่แบรนด์ meimei_ proudlythai ของเธอ ได้รับโอกาสจากเหล่าคุณแม่ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ให้กับเด็กๆ ได้ใส่ เพื่อเดินแบบ ในงาน DNA Travel & Fair ซึ่งจัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
งานนี้เธอประทับใจกับความสามารถของน้องๆ ในการพรีเซนต์ชุดไทยที่เธอบรรจง ทำให้ใส่อย่างสวยงาม น่ารักน่าเอ็นดู
