โมเมนต์แห่งความสุขเริ่มขึ้นแล้ว! เช็กลิสต์จุดเช็กอินวันเคาต์ดาวน์

เมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านของปีใกล้เข้ามา ช่วงนี้หลายคนต่างก็รวมตัวกันฉลองเทศกาลแห่งความสุขเรื่อยไป จนถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนศักราชใหม่ วันนี้เซเลบออนไลน์ได้รวบรวม สถานที่ที่เตรียมฉลองเทศกาลนี้ไว้อย่างคึกคัก ให้มาร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่ไปพร้อมกัน
“โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์” พร้อมร่วมนับถอยหลังสู่ปีใหม่กับแลนด์มาร์คสุดฮิต ค่ำคืนพิเศษ 31 ธ.ค. 68เนรมิตความสนุกสุดมันส์ พร้อมอาหารสุดหรู เครื่องดื่มสุดคูล และวิวสุดว้าวใจกลางกรุง 360 องศา ที่ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24, ที แอท ที แอนด์ ทริปเปิ้ล ชั้น 23, พูลบาร์ ชั้น 26, ห้องอาหารเรดสกาย ชั้น 55, เรดสกายบาร์ ชั้น 56, โคโค่ เอ็กซ์โอ ชั้น 57, ครูแชมเปญบาร์ ชั้น 59 สำรองที่นั่งได้ที่ 0-2100-6255
“โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ” เนรมิตเวทีงานเต้นรำสวมหน้ากากอันงดงาม เพื่ออำลาปี 2568 และต้อนรับปี 2569 ในงาน Moonlight Masquerade Gala Night ริมสระน้ำ ท่ามกลางดนตรีไพเราะ บุฟเฟต์มื้อค่ำสุดหรู ชมดอกไม้ไฟสุดวิจิตร และอาฟเตอร์ปาร์ตี้จนถึงตีหนึ่ง
“เกษรวิลเลจ” จัด COUNTDOWN COLLECTIVE: RAYNUE-Gaysorn Amarin และ MIDNIGHT BLOOM-Gaysorn Urban Resort-Gaysorn Tower การหลอมรวมบรรยากาศดนตรี และโมเมนต์สำคัญของเมือง ในคืนที่ทั้งกรุงเทพฯ ฉลองไปพร้อมกันอย่างลงตัว โดย Tiito ดีเจไวรัลขวัญใจชาวไทย ร่วมด้วย Mingyi และ DivaLi ดีเจระดับอินเตอร์เนชันแนล ที่จะร่วมกันถ่ายทอดจังหวะแห่งปี 31 ธ.ค. 68 เวลา 20.00-04.30 น.
“เอเชียทีค แอนเชียนท์ ที เฮาส์” ต้อนรับปีใหม่ 2569 พร้อมอาหารจีนร่วมสมัยรสเลิศ ดนตรีสด ธีม “Midnight Carousel” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มจากติ่มซำปั้นมือ ต่อด้วยเมนูซิกเนเจอร์ อาทิ บะหมี่อีฟูปูอลาสก้าและซอสเอ็กซ์โอ ข้าวเหนียวเนื้อปู รวมถึงเมนูแนะนำจากเชฟ เช่น ซี่โครงหมูอบซอสฮอยซินและหม่าล่า ไปจนถึงของหวานสไตล์จีน เช่น มาไลโก๊ว และแปะก๊วยร้อนครีมฟักทอง พร้อมเมนูอื่นๆ วันนี้ถึง 11 ม.ค. 69
ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2026 ในงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ริมเจ้าพระยา โดย “ไอคอนสยาม” ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ประชาชน และพันธมิตรนานาชาติ 27–31 ธ.ค. 68 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม คอนเซ็ปต์ “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED ชมการแสดง 4 มิติเหนือท้องฟ้า พลุรักษ์โลกความยาวกว่า 1,400 เมตร การแสดงโดรน และ Pyrotechnics แนวคิด “In Eternity Reverence” เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินกว่า 200 คน
เริ่มนับถอยหลังสู่งาน MEGA COUNTDOWN 2026ที่ “เมกาบางนา” กับมหกรรมคอนเสิร์ตเคานต์ดาวน์ 7 ศิลปินชื่อดัง นำโดย PERSES, FELLOW FELLOW, THE PARKINSON, TILLY BIRDS, FLURE, JOEYBOY และ SLOT MACHINE 31 ธ.ค. 68 ตั้งแต่บ่ายสามโมง พร้อมบริการรถรับ-ส่งฟรี! จนถึงตี 2 ของวันที่ 1 ม.ค. 69 ลงทะเบียนร่วมงานฟรีผ่านไลน์ @megabangnaofficial
“ห้องอาหารเบนิฮานา” ชั้น 3 ริเวอร์ไซด์พลาซา สเต็กเฮาส์เทปันยากิสไตล์ญี่ปุ่น ส่งเซ็ตเมนู “The King of Benihana” นำเสนอ 3 เมนูพรีเมียมเทปันยากิ ได้แก่ The King crab, The King of the Land และ The King of the Seaพร้อมโชว์ไฟลุกปิดท้ายกับ Teppanyaki Banana Flambee เสิร์ฟคู่ไอศกรีมคาราเมล ทั้งยังมีเมนู A-la-cart ให้เลือกมากมาย วันนี้-31 ธค. 68 โทร. 0-2476-0022 ต่อ 1416
“อันดามัน กริลล์” JW Marriott Phuket Resort & Spa ชวนเคาต์ดาวน์ที่ห้องอาหารและบาร์ริมทะเลสุดหรูชายหาดไม้ขาว Grillhouse ที่รวม Fine Dining แนวคิด “The Art of the Open Flame” โดย คามิล คุชชีนสกี หัวหน้าเชฟประจำร้าน โชว์เทคนิคการปรุงอาหารระดับสากล เนื้อพรีเมียม วัตถุดิบท้องถิ่นของไทย และเอกลักษณ์ของการปรุงด้วยไฟแบบดั้งเดิม
“Rava Beach Club” บันยันทรี ภูเก็ต นำเสนอแพกเกจ New Year's Eve Supernova Countdown Party ส่งท้ายปี พร้อมปักหมุดเป็นจุดเคานต์ดาวน์ที่ยูนีคและครบรสบนชายหาดบางเทา ที่ยาวถึง 180 เมตร 31 ม.ค. 68 จัดหนักจัดเต็มด้วยไลน์อัปดีเจ, นักแสดงผาดโผน, การแสดงไลฟ์อาร์ต, โชว์พลุสุดตระการตาเหนือทะเลอันดามัน สำรองที่นั่งโทร. 076 372 456
“ห้องอาหารอูโนมาส” โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนฉลองค่ำคืนสุดพิเศษ 31 ธ.ค. 68 กับบุฟเฟ่ต์ “Spanish Surf & Turf” โดย เชฟบอร์คา เทอรี่ บอเรโก หัวหน้าพ่อครัว ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารสเปนต้นตำรับ อาหารทะเลสดจากเมดิเตอร์เรเนียน ทั้งก้ามปูเนื้อหวาน ล็อบสเตอร์ตัวโต กุ้งลายเสือ หอยนางรมหลากสายพันธุ์ กุ้ง หอยชนิด ต่างๆ และไข่ปลาคาเวียร์ จับคู่กับน้ำจิ้มรสจัด พร้อมมุมทาปาส ชีสนานาชนิด และเนื้อพรีเมียมคัดพิเศษ ขนมหวานนานาชนิด เครื่องดื่มเสิร์ฟไม่อั้นตลอดค่ำคืน สำรองที่นั่ง 0-2100-6255
“สามย่านมิตรทาวน์” แท็กทีมพาร์ตเนอร์แบรนด์ดัง MILO, F&N, KitKat Drink, และ Nesvita เล่นใหญ่ใน “ลานนมสามย่าน 2025” ซิกเนเจอร์อีเวนต์ที่จัดเป็นปีที่ 6 ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Milk Club #MitrVibes ชวนทุกคน “จิบนมชนแก้วฉลองข้ามปี” 29-31 ธ.ค. 68 ตั้งแต่ 4 โมงเย็น-4 ทุ่ม และพิเศษร่วมเคานต์ดาวน์ข้ามปี แบบสุดมันส์ถึงตี 1
“ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค” ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ฉลองปีใหม่ กับกิจกรรมหลากหลาย คอนเซ็ปต์ Sparkling Happiness ตลอดเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม 2569 ชมการแสดง ดนตรี และกิจกรรมลุ้นรางวัลมากมาย เพิ่มสีสันด้วยขบวนทรูป 27-28 ธ.ค. 68 และ 30 ธ.ค. 68-1 ม.ค. 69 เวลา 13.00 น. 15.00 น. และ 19.00 น. พร้อมชมลีลาแม่ไม้มวยไทยโชว์ 29-31 ธ.ค. 68 เวลา 19.00 น.
