Rado เปิดบูติกแห่งแรกในกรุงเทพฯ อวด 3 เรือนเวลาไฮไลต์

ราโด (Rado) เปิดตัวบูติกแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ณ เซ็นทรัล พาร์ค ดีไซน์ถ่ายทอดเอกลักษณ์ “Master of Materials” ผ่านเส้นสายร่วมสมัย วัสดุคุณภาพสูง และงานฝีมือแบบสวิส ภายในหรูหรา อบอุ่น และร่วมสมัยอย่างลงตัว พร้อมเผยโฉมรุ่นลิมิเต็ด True Square Open Heart x Ji Chang-wook และเปิดตัวแคมเปญระดับโลก Holiday Fantasy Journey เพื่อเติมเต็มสีสันแห่งเทศกาลในแบบมหัศจรรย์ที่สุดของปี โดย Adrian Bosshard ซีอีโอของ Rado ร่วมงานด้วยตนเอง และ Ji Chang-wook ซูเปอร์สตาร์เกาหลีและแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก ร่วมตัดริบบิ้น
สำหรับนาฬิการุ่นลิมิเต็ด True Square Open Heart x Ji Chang-wook พัฒนาจากดีไซน์ไอคอนิกของ Rado มาพร้อมฝาหลังสลักลายเซ็นของ Ji Chang-wook ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเรือน และผลิตจำนวนจำกัด
ส่วนแคมเปญระดับโลก Holiday Fantasy Journey ได้แรงบันดาลใจจากเรือนเวลาไฮไลท์ประจำปี ได้แก่ True Square Open Heart, Captain Cook High-Tech Ceramic Chronograph, และ Centrix Diamonds สะท้อนจิตวิญญาณด้านวัสดุศาสตร์และดีไซน์ล้ำสมัยของแบรนด์อย่างชัดเจน
ทั้งสามเรือนเวลาต่างสะท้อนมนต์เสน่ห์ ความลึกลับ และหัวใจของเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง