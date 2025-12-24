ฉลอง 20 ปี อีฟแอนด์บอย เปิดแฟล็กชิปสโตร์โฉมใหม่สุดอลัง

อีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) จัดงาน “EVEANDBOY 20th Anniversary : The Future of Beauty Legacy” ฉลองครบรอบ 20 ปีแห่งความสำเร็จ พร้อมประกาศก้าวสู่ ‘The Future of Beauty Legacy’ ด้วยการเปิดโฉมใหม่ปักหมุดแลนด์มาร์คแห่งความงามใจกลางเมือง เผยโฉม EVEANDBOY Centerpoint Siam Square (Flagship Store) ในคอนเซ็ปต์สุดล้ำ “The Futuristic space” ไฮไลต์สำคัญคือการคอลแลบส์ข้ามวงการกับ “Mackcha-ชรารัตน์ สาระอาภรณ์” ศิลปินไทยชื่อดัง ที่พาคาแรกเตอร์สุดฮิต อย่าง “Chalotte” (ชาลอต) มาโลดแล่นในธีมบัลเลต์สุดสง่างาม
พร้อมกองทัพดาราและเซเลบระดับเอ-ลิสต์ นำทีมโดย ชมพู่ อารยา และน้องแอบิเกล ที่มาร่วมสร้างสีสันในงาน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดี จากเหล่าคนดัง อาทิ พลตำรวจเอก สันต์ ศรุตานนท์, ยุวเรต ศรุตานนท์, สุธาวัลย์ ตราชู, สมบัษร ถิระสาโรช, วาสนา อินทะแสง ฯลฯ ณ อีฟแอนด์บอย เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ แฟล็กชิปสโตร์
ทั้งยังเนรมิตสยามสแควร์ ซอย 3 ให้กลายเป็นรันเวย์สุดอลังการ พบกับความบันเทิงแบบจัดเต็ม ทั้งแฟชั่นโชว์สุดตระการตาจากแบรนด์บิวตี้ชั้นนำกว่า 20 แบรนด์ อย่าง Benutra, ALLIE, Glad2Glow, BioActive, Tiara Beauty, WINK WHITE, MISTINE, MONTBLANC, MAYA LENS, BALMAIN, AL FEEM, Kitty Kawaii, Sewa, Skinsista, Elite Care, odbo, Beleaf Natural, HAIR IT, Happy Sunday, Get Skin, CHAT Cosmetics, BabyLashes, SASI , Srichand, Fleen Beauty, KATE และ Eucerin ถ่ายทอดโดยเหล่าคนดัง นำโดย โยเกิร์ต-ณัฐฐชาช์ บุญประชม, จันจิ-จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย, มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์, ปันปัน-สุทัตตา อุดมศิลป์, ชิปปี้-ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, นัตตี้-นันทนัท ฐกัดกุล, ลิลลี่-ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ, ไผ่หลิว กมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล, ติวเตอร์-กรภัทร์ ลำน้อย, ยิม-ปริญญากรณ์ ขันสวะ, หว่าหวา-ไพลิน รัตนแสงเสถียร, เอแคลร์ จือปาก และนักแสดงอีกมากมาย พร้อมมินิคอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปินสุดฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และบอยกรุ๊ป วง PERSES ที่มาสร้างความสนุกแบบจัดเต็ม