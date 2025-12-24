ปักหมุดแหล่งแฮงเอาต์ใหม่ ชาร์จพลังฉลองเทศกาลแห่งความสุข

เพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ The House 94 จัดงาน Christmas Magical @The House 94 ร้านอาหารสไตล์ทรอปิคอลโมเดิร์นใจกลางสุขุมวิท ที่ผสานดีไซน์ วัฒนธรรม และรสชาติอาหารอย่างไร้พรมแดน ด้วยการตกแต่งที่อบอวลไปด้วยบรรยากาศ festive แห่งการเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ผสานกับเมนูอาหารที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน โดยทีมเชฟประสบการณ์ระดับนานาชาติ มอบประสบการณ์ที่ทั้งอบอุ่น สนุกสนาน และเต็มไปด้วยความหมาย ช่วยเติมพลังใจให้พร้อมก้าวสู่ปีใหม่อย่างสดใส บ้านหลังเก่าที่กลับมามีชีวิต ชีวา และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน
Mr. HANS BOGETOFT CHRISTENSEN, Chief Creative Officer ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบชาวเดนมาร์ก The House 94 กล่าวถึงแรงบันดาลใจของการรังสรรค์ร้านอาหารนี้ว่า “ผมตกหลุมรักบ้านหลังนี้ทันทีตั้งแต่แรกเห็น The House 94 สร้างขึ้นในยุค 1970 ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านอาหารร่วมสมัย ด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก โอบล้อมด้วยต้นก้ามปูอายุกว่าร้อยปี ทุกมุมของบ้านยังคงกลิ่นอายประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์วินเทจ งานศิลปะร่วมสมัย สระว่ายน้ำ ไปจนถึงบาร์ค็อกเทลสไตล์ยุค 70s ทุกองค์ประกอบถูกออกแบบให้สะท้อนชีวิตครอบครัว ในแต่ละทศวรรษที่พร้อมแบ่งปันเรื่องราวและความสุข
เพื่อให้ทุกคนในบ้านได้ลิ้มลองอย่างที่ต้องการ โดยในช่วงคริสต์มาสนี้ ผมอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมใช้เวลา ฉลองเทศกาลแห่งความสุขร่วมกัน เราได้เนรมิตบ้านหลังนี้ให้อบอวลไปด้วยความรัก ความสนุกสนานและพร้อมรังสรรค์ FESTIVE CHRISTMAS MENU และ High Tea สุดพิเศษ โดยมาสเตอร์เชฟชาวเดนมาร์ก ร่วมกับเชฟกอล์ฟและทีม ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน ทุกเมนูถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขและความทรงจำที่พิเศษให้กับทุกคน โดยคัดสรรวัตถุดิบทั้งจากท้องถิ่นและนำเข้าจากต่างประเทศ ผสานเทคนิคการปรุงอาหารจากหลากหลายเชื้อชาติ เพื่อสร้างรสชาติที่สดใหม่และไม่เหมือนใคร”
ภายในงานคราคร่ำด้วยเซเลบและคนดังที่มาเยือน อาทิ ดร. ดวงวรรณ บุนนาค ภริตา วิริยะรังสฤษดิ์ เมย์-พาฝัน ปราโมท ณ อยุธยา อลิตา แบล็ทเลอร์ กิ่งกานต์ สลากรธนวัฒน์ เป็นต้น ที่สำคัญ ยังมีเด็กๆ มาร่วมขับร้องเพลง Christmas Carol และนักร้องเสียงโอเปร่า โดยครูเมย์ เดอะวอยซ์-ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา ที่ต่างมาขับกล่อมเพลง มอบความสุข นอกจากนี้ ยังสนุกกับ Workshop Gingerbread Dessert Creation and Danish Christmas Card Afternoon Tea “Tea at 94”: ช่วงเวลาพักผ่อนกลางเมือง