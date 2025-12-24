เซ็นทรัลชิดลมจัดบิ๊กอีเวนต์แห่งปี สร้างปรากฏการณ์หลังการทรานส์ฟอร์ม

กระแสตอบรับล้นหลาม ตอกย้ำ Luxury Flagship – The Store of Bangkok ห้างเซ็นทรัลชิดลม ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม กับบิ๊กอีเวนต์แห่งปี “Central Chidlom Every Moment With You” โมเมนต์หลังการทรานส์ฟอร์มที่จัดขึ้น ณ ห้างเซ็นทรัลชิดลม โดยได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากลูกค้า นักชอป และแฟนคลับศิลปินตลอดทั้ง 3 วัน ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ Mastercard, Central The1 Credit Card, CardX, UOB และ Samsung Galaxy
งานครั้งนี้ได้นำเสนอประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านกิจกรรม ความบันเทิง และข้อเสนอพิเศษที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สร้างโมเมนต์แห่งความประทับใจ และตอกย้ำบทบาทของห้างเซ็นทรัลชิดลมในฐานะ Luxury Flagship ภายใต้เอกลักษณ์ ‘The Store of Bangkok’ ที่สร้างแรงบันดาลใจในทุกการมาเยือน