สายบิวตี้ห้ามพลาด ยกระดับงานผิวฉ่ำใส สไตล์ชาอึนอู

เตรียมตัวเปิดโหมดผิวสวยเหมือนหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีไปพร้อมกัน เพราะ ABIB (อาบิบ) สกินแคร์มินิมอลตัวแม่จากเกาหลีใต้ พร้อมพรีเซนเตอร์สุดหล่อระดับโกลบอล “ชาอึนอู” ตอนนี้บินตรงเข้าชั้นวางของ found & found เรียบร้อยแล้ว! ใครเป็นสาย K-Beauty ตัวจริงคือ ห้ามพลาดขั้นสุด เพราะไม่ต้องพรีออเดอร์อีกต่อไป เจอครบจบที่ found & found แค่เดินเข้าร้านแล้วหยิบความผิวใสแบบชาอึนอูได้ทันที รับรองว่ามาช้อปที่นี่มีแต่ของดีให้สแกนเก็บลงตะกร้าแบบเพลิน ๆ
ABIB หนึ่งในไอคอนสกินแคร์สายมินิมอลจากเกาหลีที่หลายคนรอคอย โดดเด่นด้วยคอนเซปต์ Back To Origin ที่เน้นความคลีน เรียบง่าย แต่ให้ผลลัพธ์สุดว้าว ใส่ใจคัดสรรส่วนผสมสุดอ่อนโยน ตอบโจทย์ทุกสภาพผิว แม้แต่ผิวแพ้ง่าย ด้วยความตั้งใจพาผิวคุณย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นของผิวสวยสมบูรณ์แบบ เผยผิวใส บริสุทธ์และแข็งแรงสุขภาพดี และแน่นอนว่าครั้งนี้ found & found ขนไลน์สินค้ามาแบบจุก ๆ ครบทั้ง 4 ไลน์ผลิตภัณฑ์หลักไม่ว่าจะเป็น
· Heartleaf สายปลอบประโลมผิว ช่วยฮีลผิวแพ้ง่าย
· Sedum Hyaluron เติมน้ำผิวให้ฟูเด้งแบบหน้าโกลว์
· Jericho Rose สายเฟิร์ม สายกระชับ สายหน้าแน่นต้องมี
· Glutathiosome ช่วยลดจุดด่างดำให้ผิวกระจ่างใสแบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์
ยังไม่หมด! เพราะเรารวมไอเทมขึ้นหิ้งที่บิวตี้บล็อกเกอร์เกาหลีเลิฟหนักมาก ยกมาเสิร์ฟถึงที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ครองกระแสฮิต ไม่ว่าจะเป็น Heartleaf Spot Pad Calming Touch, Collagen Gel Mask Sedum Jelly และ Glutathiosome Dark Spot Serum Vita Drop ที่ขึ้นแท่นลูกรักของสาย K-Beauty และติดโผ best sellers จากหลายแพลตฟอร์มบิวตี้ชื่อดัง รวมถึง Olive Young
สำหรับเหล่าสาวก ABIB และแฟนชาอึนอูที่อยากอัปเกรดรูทีนผิวให้ลักชัวรีแบบมินิมอล บอกเลยว่าต้องแวะมาที่ found & found แบบด่วน ๆ เพราะที่นี่มีสินค้าให้ได้ลองเทสต์เนื้อสัมผัสจริงครบทุกไลน์ ก่อนเลือก ไอเทมที่ใช่กลับบ้าน พร้อมติดตามกิจกรรมพิเศษและโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้เร็ว ๆ นี้ มาเติมพลังผิวดี และสัมผัสเสน่ห์ JK Beauty ครบจบในที่เดียว
