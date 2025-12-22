ปักหมุดแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์สุดไอคอนิกริมเจ้าพระยา
เผยแพร่:
ปรับปรุง:
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ใกล้ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย ค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2026 สำหรับใครที่กำลังมองหาพิกัดเคานต์ดาวน์ในกรุงเทพฯ เพื่อสัมผัสบรรยากาศสุดพิเศษ ปีนี้ลิสต์แลนด์มาร์กที่ต้องปักหมุดและเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่โดดเด่นที่สุดต้องยกให้ ไอคอนสยาม กับงาน Amazing Thailand Countdown 2026 มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ระดับโลกริมเจ้าพระยาที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปี พร้อมมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมเหนือความคาดหมาย ตอกย้ำภาพลักษณ์ของ “ไทย” ในฐานะ Global Countdown Destination อย่างเต็มภาคภูมิเฟสติวัลระดับโลกครั้งนี้เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–31 ธันวาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” พร้อมสร้างประสบการณ์งดงาม อลังการ และมีความหมายอย่างลึกซึ้งหนึ่งในไฮไลต์ที่ถูกจับตามองคือ การแสดง 4 มิติเหนือท้องฟ้า การแสดงพลุรักษ์โลก ความยาวกว่า1,400เมตร ยาวที่สุดริมเจ้าพระยา ที่จะสว่างไสวเหนือท้องฟ้าอย่างสมศักดิ์ศรีระดับเวิลด์คลาส ผสานการแสดงโดรน และ Pyrotechnicsสุดตระการตา ภายใต้แนวคิด “In Eternity Reverence” เพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะปีนี้นำทัพโดยศิลปินไอคอนิกระดับโลก Mark Tuan (มาร์ค ต้วน) เตรียมขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับไอคอนิกของไทย เพื่อสร้างโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาชมได้เฉพาะที่ไอคอนสยามเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีความสนุกจากศิลปินแถวหน้าของไทยกว่า 200 ศิลปิน กับ 5 วัน 5 คืน กับ 5 คอนเซ็ปต์แนวดนตรี อาทิ PiXXiE, 4EVE, ATLAS,Jeff Satur, Bodyslam, BUS because of you i shine, PROXIE,เก่ง-น้ำปิง, ซี-นุนิว,เติ้ล-เฟิร์สวัน และอีกมากมายการันตีความอลังการและโมเมนต์สะกดสายตาที่จะกลายเป็นความทรงจำแห่งปีของผู้ร่วมงานทุกคนไอคอนสยามเตรียมพาไปสัมผัสความสนุกไร้ขีดจำกัดริมเจ้าพระยา แบบที่ต้องไปเห็นด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่า ทำไมที่นี่ถึงเป็นแลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ระดับโลกอย่างแท้จริง วางแผนการเดินทาง เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ และ ติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมงานเพิ่มเติมได้ทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM สอบถามเพิ่มเติม โทร.1338