หลากไอเทมจากโอซีซี กรุ๊ป เอาใจนักช้อป

ใกล้จะปีใหม่แล้ว สาว ๆ ที่กำลังมองหาไอเทมความงามใหม่ ๆ ให้ตัวเอง SUNGRACE (ซันเกรส) แบรนด์เครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่น ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป ขอแนะนำ แป้งพัฟผสมรองพื้นรุ่นขายดี SUNGRACE WHITE UV PACT N ด้วยอนุภาคแป้งขนาดเล็กเนื้อเนียนละเอียด มอบสัมผัสบางเบาสบายผิว ช่วยอำพรางรูขุมขน ความหมองคล้ำและจุดด่างดำ ให้ผลลัพธ์ผิวเรียบเนียนสม่ำเสมอ แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ผสานพลังของส่วนผสม Silky Fitting Powder ที่มีประสิทธิภาพคุมมัน กันน้ำและเหงื่อได้เป็นอย่างดี ช่วยให้แป้งติดทนนาน หน้าไม่ดรอประหว่างวัน ทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วยค่า SPF18 PA++ เหมาะกับทุกสภาพ และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน มีให้เลือก 3 เฉดสี ราคา 350 บาท (12 กรัม) วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ BEAUTRIUM, Lotus's, Konvy และจุดจำหน่าย SUNGRACE ทั่วประเทศ
เติมเต็มการพักผ่อนของคุณสาว ๆ ด้วยชุดนอนเนื้อนุ่มดีไซน์ทันสมัย ลายทางสุดคลาสสิก คอลเลกชันล่าสุดจากแบรนด์ G&G ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป เสื้อคอปกแขนสั้น มีให้เลือกทั้งแบบกางเกงขาสั้น และกางเกงขายาว ผ้าไหมอิตาลี (Italian Silk) ให้สัมผัส นุ่มลื่น พลิ้วไหว ไม่ระคายผิว ทิ้งตัวสวย สวมใส่สบาย และดูแลรักษาง่าย มี 3 ไซส์ ได้แก่ M, L, XL สำหรับเซ็ทชุดนอนกางเกงขายาว ราคา 1,790 บาท และเซ็ทชุดนอนกางเกงขาสั้น ราคา 1,590 บาท จำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และ Facebook : G&G ชุดนอน และสปอร์ตบราคุณภาพ
ลดจัดหนักจัดเต็มกว่าใคร งานนี้แบรนด์ BSC HAIR CARE ขนทัพทรีตเมนต์บำรุงเส้นผม สูตรเข้มข้น รุ่น SMOOTHIE HAIR TREATMENT ประกอบด้วย 3 สูตร ได้แก่ BSC HAIR SMOOTHIE TREATMENT- PEACH สำหรับผมแห้งเสีย BSC HAIR SMOOTHIE TREATMENT- AVOCADO สำหรับผมชี้ฟู ไม่มีน้ำหนัก และ BSC HAIR SMOOTHIE TREATMENT- BLUEBERRY สำหรับผมทำสี นำมาลด 35 % จากราคาปกติ 295 เหลือ 191 บาท เฉพาะร้านอีฟแอนด์บอย (EVEANDBOY) ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.นี้เท่านั้น
ในช่วงฤดูหนาวที่อากาศแห้งและเย็นกว่าปกติ ผิวหน้าอาจสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่าย ส่งผลให้เกิดความแห้งตึง หมองคล้ำ และรู้สึกไม่สบายผิว บมจ.โอซีซี ขอแนะนำ Mood in Love Aloe-Vera Facial Foam โฟมล้างหน้าเนื้อครีมนุ่มละมุนเนียนละเอียด อุดมด้วยสารสกัดจากว่านหางจระเข้แท้ 100% ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างอ่อนโยน และล้างเครื่องสำอางได้สะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียว
ด้วยพลังของคุณค่าแห่งการบำรุงจากอโลเวร่า ช่วยลดความแห้งตึงและล็อคความชุ่มชื้นยาวนานตลอดวัน ให้ผลลัพธ์ผิวหน้าเนียนนุ่ม แลดูอิ่มน้ำ และกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว แม้ผิวแพ้ง่าย ราคา 80 บาท (110 ml.) จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ช่องทางออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ครีมปิดผมขาว Paon Seven Eight
เคล็ดลับบำรุงผมสวยจึ้งไม่แห้งเสีย b-ex Thailand (บีเอ็กซ์ ประเทศไทย) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น ในเครือ บมจ.โอซีซี แนะนำ Maison Orchidée (เมซง ออร์คิเด) น้ำมันบำรุงเส้นผม ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ เช่น Argan Oil, Baobab Oil, Camellia Oil ช่วยลดการแห้งเสีย เนื้อสัมผัสบางเบา บำรุงได้อย่างล้ำลึก เหมาะกับทุกสภาพเส้นผม ประกอบด้วย Maison Orchidée Care Oil ฟื้นบำรุงผมเสียจากความร้อนหรือสารเคมี ด้วยส่วนผสมของวิตามิน C และเลฟลินิคแอซิด ให้สัมผัสนุ่มลื่น Maison Orchidée Gloss Oil เพิ่มความเงางาม ลดการชี้ฟู ไม่เหนียวเหนอะหนะ ใช้นวดผิวกายได้ และ Maison Orchidée Tint Oil สำหรับผมทำสีสว่าง (High-tone hair) ช่วยลดความหมอง และปรับโทนสีเหลืองให้สว่างยิ่งขึ้น วางจำหน่ายผ่านร้านซาลอนชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: b-ex thailand