“เอ็ม ดิสทริค” จับมือ “คริสตีส์” สัมผัสความลักชัวรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เอ็ม ดิสทริค ร่วมกับ คริสตีส์ (Christie’s) สถาบันการประมูลงานศิลปะและลักชัวรีระดับโลก สร้างสรรค์ประสบการณ์เหนือระดับ ให้กับลูกค้าคนสำคัญได้สัมผัสผลงานระดับตำนานจากทั่วโลกก่อนใคร พร้อมอีกหลากหลายโปรเจกต์ต่อเนื่อง ในการเข้าร่วมชมผลงานศิลปะและของสะสมลักชัวรีระดับมิวเซียมจากทั่วโลก ก่อนจะเข้าสู่การประมูลจริง ด้วยทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ สำนักงานใหญ่ คริสตีส์ ฮ่องกง
อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กก.ผจก.อาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า ในปี 2026 เอ็ม ดิสทริคจะพาลูกค้าคนสำคัญ ไปที่สำนักงานใหญ่คริสตีส์ ณ ฮ่องกง และร่วมชมพรีวิวผลงานศิลปะระดับโลก เพื่อยกระดับและส่งต่อประสบการณ์ลักชัวรีให้กับลูกค้า”
ประภาวดี โสภณพนิช Managing Director, Christie's Cambodia, Laos, Myanmar,Vietnam and Thailand (CLMVT) “คริสตีส์เตรียมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายสำหรับลูกค้าเอ็ม ดิสทริค รวมถึงงาน Bangkok Luxury Preview งานพรีวิวลักชูรีล้ำค่าในไทยที่ได้จัดขึ้น และการเดินทางสู่ฮ่องกงเพื่อชมงานศิลปะระดับโลกแบบไพรเวท สะท้อนถึงความตั้งใจของคริสตีส์และเอ็ม ดิสทริค ในการมอบประสบการณ์เหนือระดับให้ลูกค้าคนสำคัญมาโดยตลอด”