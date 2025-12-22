ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งทีมไปมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งทีมพนักงาน ไปมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมผลิตภัณฑ์ในเครือ ณ บ้านบางแค 2 และมอบเงินสนับสนุน โดยมี ชนัตตา เทียนกัณฑ์เทศน์ รักษาการผู้ดูแลบ้านบางแค 2 เป็นผู้รับมอบ ทั้งยังเตรียมส่งมอบความอร่อยปลายปี ด้วยสาขาใหม่ของ ซินนาบอน (Cinnabon) ณ Metro Mall MRT Chatuchak Park 24 ธ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
โอซีซี กรุ๊ป เปิด Outlet ลับย่านพระราม 3 ลับจริง! ลดจริง! ขนทัพสินค้าเครื่องสำอาง แฮร์แคร์ และแฮร์คัลเลอร์ ในเครือ บมจ.โอซีซี หลากหลายแบรนด์ อาทิ COVERMARK, KMA, SUNGRACE, DEMI HAIR CARE SCIENCE, BSC HAIR CARE, WELLA PROFESSIONALS, NIOXIN, B-EX THAILAND, PAON SEVEN-EIGHT เป็นต้น ลดสูงสุดถึง 80% วันนี้-30 ธ.ค.นี้ ที่ O.C.C. Outlet ถ.รัชดาฯ เขตยานนาวา
“สหกรุ๊ปแฟร์ Final Sale” เปลี่ยนลานกิจกรรมให้เป็นสวรรค์ของนักชอป ท่ามกลางบรรยากาศสถาปัตยกรรมสุดอลังการ พร้อมกองทัพสินค้าคุณภาพนับพันรายการจากเครือสหพัฒน์ ที่ขนมาทุบราคาแบบไม่ขนกลับ ณ วิหารกวนอิม อี่ ทง เทียน ไท้ พร้อมขอพรเสริมมงคลรับพลังบวกก่อนปีใหม่ 25-27 ธ.ค. 68 เวลา 08.00-21.00 น. และวันที่ 28 ธ.ค. 68 เวลา 08.00-17.00 น. ณ วิหารกวนอิม อี่ ทง เทียน ไท้ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี