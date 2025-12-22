วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และวีรโชติ ถิรวายามกุล เปิดงาน “Light Up Craft Christmas Tree Celebration” ต้นคริสต์มาสคราฟต์จากไม้ไผ่พืชเศรษฐกิจและงานจักสาน สูงกว่า 15 เมตร นำเสนอผ่านงานสานแบบล้านนาโดยช่างฝีมือท้องถิ่น จัดแสดงถึง 5 ม.ค. 69 โดยมี ฉัตรชนก ทองสำฤทธิ์, รศ.วาสนา สายมา, ผช.ศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ, พฤกษ์ พานิช และ ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ร่วมงาน ณ ชั้น 1 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
***
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “Avatar: Fire and Ash อวตาร: อัคนีและธุลีดิน” จัดงาน Thailand Gala Premiere ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ พร้อมเปิดตัว Avatar: Fire and Ash Immersive Experience ที่ยกเอาแพนดอร่ามาให้ได้สัมผัส เพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของชาวนาวีเผ่าไฟ โดยมี เป้ อารักษ์, โอปอล สุชาตา, ญาญ่า อุรัสยา, เพิร์ธ ธนพนธ์ และแซนต้า พงศภัค ร่วมเดินพรมแดงเป็นตัวแทนชาวนาวีเผ่าต่างๆ
***
บจก.ไปรษณีย์ไทย โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดจำหน่าย แสตมป์ที่ระลึก “75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ลาว” ออกแบบโดยไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์ลาว ได้แก่ 1.พญาศรีสัตตนาคราช 2.พญานาคในตระกูลวิรูปักษ์สีทอง ซื้อได้ที่พิพิธภัณฑ์แสตมป์ไทย อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน (BTS สะพานควาย) ไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ ไปรษณีย์จังหวัด หรือที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 68