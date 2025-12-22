xs
วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และวีรโชติ ถิรวายามกุล เปิดงาน “Light Up Craft Christmas Tree Celebration”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และวีรโชติ ถิรวายามกุล เปิดงาน “Light Up Craft Christmas Tree Celebration” ต้นคริสต์มาสคราฟต์จากไม้ไผ่พืชเศรษฐกิจและงานจักสาน สูงกว่า 15 เมตร นำเสนอผ่านงานสานแบบล้านนาโดยช่างฝีมือท้องถิ่น จัดแสดงถึง 5 ม.ค. 69 โดยมี ฉัตรชนก ทองสำฤทธิ์, รศ.วาสนา สายมา, ผช.ศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ, พฤกษ์ พานิช และ ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ร่วมงาน ณ ชั้น 1 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “Avatar: Fire and Ash อวตาร: อัคนีและธุลีดิน” จัดงาน Thailand Gala Premiere ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ พร้อมเปิดตัว Avatar: Fire and Ash Immersive Experience ที่ยกเอาแพนดอร่ามาให้ได้สัมผัส เพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณของชาวนาวีเผ่าไฟ โดยมี เป้ อารักษ์, โอปอล สุชาตา, ญาญ่า อุรัสยา, เพิร์ธ ธนพนธ์ และแซนต้า พงศภัค ร่วมเดินพรมแดงเป็นตัวแทนชาวนาวีเผ่าต่างๆ

บจก.ไปรษณีย์ไทย โดย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดจำหน่าย แสตมป์ที่ระลึก “75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ลาว” ออกแบบโดยไปรษณีย์ไทย และไปรษณีย์ลาว ได้แก่ 1.พญาศรีสัตตนาคราช 2.พญานาคในตระกูลวิรูปักษ์สีทอง ซื้อได้ที่พิพิธภัณฑ์แสตมป์ไทย อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน (BTS สะพานควาย) ไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ ไปรษณีย์จังหวัด หรือที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 68





