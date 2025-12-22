บัตรเครดิต ttb จับมือ ICONSIAM และ ICS มอบส่วนลดร้านอาหาร

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เสิร์ฟความสุขและความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง จับมือ ICONSIAM และ ICS จัดโปรโมชัน อิ่ม คุ้ม สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ttb บัตรเครดิต ttb Global House และบัตรเครดิต ttb Disney โดยมอบส่วนลดจากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้า สูงสุด 50% พร้อมรับเพิ่ม Starbucks Card และ Grab Voucher รวมมูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,200 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป / ท่าน / วัน และสูงสุด 4 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดรายการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชัน ได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/credit-card/dining/iconsiam-nov25
ทีทีบีส่งเสริมให้ลูกค้าบัตรเครดิตใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีทั้งในวันนี้ และอนาคต