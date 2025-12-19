สีสันซีเกมส์ แจ้งเกิดหนุ่มสาวหน้าใส ลูกหลานคนดังในทัพนักกีฬา

ท่ามกลางกระแสข่าวหนักหน่วงจากทั่วโลก มหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 หรือ ซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เป็นพื้นที่พักอารมณ์ให้กับผู้ชม ด้วยความตื่นเต้นจากผลการแข่งขันในหลากหลายชนิดกีฬา ควบคู่ไปกับอีกหนึ่งสีสันที่ถูกพูดถึงไม่น้อย นั่นคือการแจ้งเกิดของนักกีฬาหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมความสามารถ บวกเสน่ห์และหน้าตาดีในแบบฉบับเจนฯ Z จนทำให้แฟนกีฬาหลายคนแอบส่งกำลังใจให้เป็นพิเศษ
วงการกีฬาไทยกำลังคึกคัก เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่สนใจการเล่นกีฬากันมาก โดยเฉพาะ ลูกคนดังที่ได้รับแรงสนับสนุนหลักจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ ที่ซัพพอร์ตดันลูกกันเต็มเหนี่ยว จนหลายคนผลงานดีติดทีมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสาวๆ นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย ที่รวมตัวลูกคนดังไฮโซไว้เยอะ หรือกีฬาไอซ์ฮอกกี้ที่สาวๆ อยากจะตีตั๋วติดขอบสนาม ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาเป็นพิเศษ
เริ่มต้นสีสันตั้งแต่เปิดการแข่งขัน เมื่อบรรดาสาวนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย Thailand Synchronized Team 2025 โชว์แสดง Synchronized Ice Skating Showcase ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้ำแข็ง ในมหกรรมซีเกมส์ การแสดงเป็นทีม ที่ต้องแสดงความพร้อมเพรียงร่วมกันของนักกีฬา ซึ่งทีมไทยมีทั้งหมด 13 คน รวมชื่อ “น้องเวนิส วณิสตา” วัย 15 ปี ลูกสาวของ แบม จณิสตา กับโบ้ท-บุตรรัตย์ จรูญสมิทธิ์, “น้องข้าวหอม ภภร" วัย 15 ปี ลูกสาวของ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท. กับเชาวลิต เพชร์สินธพชัย, “น้องแพรว แพรวพิชชา" วัย17 ปี ลูกสาวของ ตุ๊ก ชนกวนันท์ และ “น้องแตงโม ปุณณดา” วัย15 ปี ลูกสาวของแจง ปุณณาสา ร่วมอยู่ในทีมด้วย ซึ่งเน้นการแสดงสเก็ตน้ำแข็งผสมผสาน (Synchronized Skating) มากกว่าการแข่งขันหลัก แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและการเติบโตของวงการฟิกเกอร์สเก็ตไทยได้อย่างชัดเจน
ด้านหนุ่มหน้าใสที่เป็นที่จับตามองมากก็คือ "ภีม-ธนัช ลิ้มปัญญากุล" น้องชาย "ภู-ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล" สมาชิกวง BUS ที่เคยเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนทีมชาติไทย ตำแหน่งกองหลังขวา โดย ภีม ธนัช ดำเนินรอยตามพี่ชายด้วยการเป็นหนึ่งใน นักกีฬาไอซ์ฮ็อกกี้ทีมชาติไทย ที่ได้ติดทีมชุดใหญ่และลงแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกในชีวิต กับซีเกมส์ 2025 มีทั้งบทบาทในเกมรุกและเกมรับของทีม ซึ่งเขาได้รับเลือกโดยยืนยันจากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งฯ ว่า ติดทีมชาติด้วยฝีมือ (ไม่ใช่เพราะชื่อเสียง) และพร้อมเก็บประสบการณ์ในรายการใหญ่ระดับภูมิภาคนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของตัวเอง พร้อมการสนับสนุนจากแฟนๆ ที่ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ก็ยังมีลูกคนดังที่เอาดีด้านสายกีฬาอีกหลายคนที่ฟอร์มดี มาแรง แต่แม้จะยังไม่เข้าทีมชาติ แต่ทักษะและความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม ฟอร์มดีมาแรงแน่ ไม่ว่าจะเป็น น้องสกาย (สกาย-กิ่งโพยม ชาพเพิลส์) ลูกชายของลูกเกด เมทินี เป็นนักว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ที่ทำผลงานได้โดดเด่นในปี 2025 โดยคว้าเหรียญในรายการ SEA Age Group Championships ที่สิงคโปร์ และเข้าร่วม Asian Youth Games ได้เหรียญทองแดง และมีเป้าหมายติดทีมชาติชุดใหญ่สำหรับซีเกมส์ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แต่ติดเรื่องเรียนและเวลา ทำให้ไม่ได้เข้าร่วมซีเกมส์ 2025 ในปีนี้ แต่ก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายระดับนานาชาติในปีถัดไป
“น้องวินซ์-นราธิปพงศ์ จรูญสมิทธิ์” น้องชาย เวนิส-วณิสตา จรูญสมิทธิ์ นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ลูกของ แบม-จณิสตา (ลิ่วเฉลิมวงศ์) จรูญสมิทธิ์ ที่ชื่นชอบกีฬาที่มีความเร็วและแอคชั่น จึงหันมาเล่นไอซ์ฮอกกี้ ด้วยอายุยังน้อยและยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แต่ก็ยังมีความฝันอยากเล่นให้ถึงทีมชาติและไปแข่งระดับสูงๆ ที่ต่างประเทศ
ซีเกมส์ 2025 จึงไม่ใช่เพียงเวทีแห่งชัยชนะทางกีฬาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกีฬารุ่นใหม่ ที่สะท้อนพลัง ความฝัน และแรงสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งกำลังหล่อหลอมวงการกีฬาไทยให้สดใสและน่าติดตามยิ่งขึ้นในวันข้างหน้า