5 เทรนด์แฟชั่น แต่งเก๋รับคริสต์มาส

รู้สึกหัวใจเต้นรัวเลยทีเดียวเมื่อเทศกาลคริสต์มาสกำลังจะมาถึง ทำให้เราต้องค้นหาสไตล์การแต่งตัวเก๋ๆ ให้เปรี้ยวล้ำเกินใคร เติมความมั่นใจให้กับชีวิตก่อนจะเริ่มต้นสิ่งดีๆ รับศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึง และนับจากนี้คือเทรนด์แฟชั่นที่บอกเลยว่าจะไม่ทำให้คุณเอาต์แน่นอน!
1.เสื้อโค้ทตัวโคร่ง
เสื้อคลุมตัวใหญ่เป็นหนึ่งในเทรนด์แฟชั่นที่มาแรงในฤดูหนาวนี้ ที่คุณไม่อาจมองข้ามได้ เสื้อโค้ทตัวใหญ่และหรูหราเป็นไอเท็มหลักของแฟชั่นฤดูหนาวในฤดูกาลนี้ เสื้อแจ็กเกตตัวใหญ่ช่วยให้คุณมีพื้นที่เหลือเฟือ (อย่างแท้จริง) ในการสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นและห่อหุ้มร่างกายให้อบอุ่นเมื่อต้องเผชิญกับลมหนาว
2.ลายตารางสีน้ำตาลช็อกโกแลต
ลายตารางหมากรุกเปรียบเสมือนลายดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่กลับมาอีกครั้งทุกปี เหมาะกับช่วงเทศกาลวันหยุดเป็นอย่างยิ่ง ปีนี้โทนสีน้ำตาลช็อกโกแลตกำลังมาแรง ดังนั้น การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสองเทรนด์ฤดูหนาวนี้ก็คือลายตารางหมากรุกสีน้ำตาลช็อกโกแลต แนะนำให้เลือกผ้าพันคอที่เข้ากับเสื้อโค้ทของคุณจะช่วยยกระดับสไตล์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
3.เครื่องประดับสไตล์คิตช์
หนึ่งในเทรนด์การตกแต่งคริสต์มาสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2025 คือการตกแต่งคริสต์มาสแบบ "คิตช์" (Kitschy) เน้นของกระจุกกระจิกแปลกๆ โทนสีจัดจ้าน และการตกแต่งที่สดใสและร่าเริงจะเป็นแนวทางหลัก เพิ่มความแปลกใหม่และสนุกสนาน เสมือนย้อนไปสู่วัยเด็ก
4.รองเท้าบูทสีเบอร์กันดี
สีเบอร์กันดีเป็นสีที่ได้รับความนิยมตลอดฤดูหนาว ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเดรส หมวก หรือกระเป๋าถือ เพราะเป็นสีแดงอมน้ำตาลที่เป็นกลางและเหมาะกับฤดูหนาว นอกจากนี้ ยังเป็นสีที่ยอดเยี่ยมสำหรับรองเท้าบูทอีกด้วย
5.กระเป๋าสไตล์เด็กวัยซน
เชื่อว่าหลายคนอยากจะย้อนไปสู่วัยเด็ก ชวนให้นึกถึงวันวาน กระเป๋า "It" สไตล์ Y2K กลับมาอีกครั้งในฤดูหนาวนี้ กระเป๋าใบเล็กเหล่านี้โดดเด่นด้วยรูปทรงเล็กและยาว กระเป๋าแฟชั่นสุดฮิตในยุค 2000 เหล่านี้มักจะเป็นกระเป๋าสะพายไหล่สีสันสดใส กระเป๋าสีชมพูสดใสประดับโบว์กุ๊กกิ๊ก ลองแมตช์กับเทรนด์อื่นๆ ในฤดูหนาว เช่น ชุดหนังกลับสีทอฟฟี่ รับรองว่าสวยหรูแน่นอน