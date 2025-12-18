อาโป-ณัฐวิญญ์ ร่วมงานเปิดตัว Piaget บูติกแฟล็กชิปแห่งใหม่

อาโป-ณัฐวิญญ์ (@apo555) Global Ambassador คนสำคัญของ Piaget (@piaget) ร่วมงานเปิดตัวบูติกแฟล็กชิปแห่งใหม่ของเมซง ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมพาสำรวจบรรยากาศภายในที่ถูกตกแต่งด้วยคอนเซปต์ล่าสุดอย่าง ‘Radiance’ ใจกลาง ION Orchard
โดดเด่นด้วย Façade สีทองอร่ามที่สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญในการรังสรรค์และมรดกของเมซงได้เป็นอย่างดี พื้นที่ด้านในมาพร้อมส่วนจัดแสดงพิเศษอย่าง Cabinet of Virtuosity ที่รวบรวมมรดกแห่งงานฝีมือและชิ้นงานเอ็กซ์คลูซีฟใหม่ ๆ ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด
อีกทั้งยังเป็นที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย กับ Elegance of High Watchmaking Wall ผนังสีซิกเนเจอร์บลูที่เผยให้เห็นชิ้นงานไอคอนิคของเมซงจากคอลเลกชั่น Polo และ Altiplano
ในโอกาสพิเศษนี้ อาโปเติมเต็มลุคเรียบหรูด้วยนาฬิกา Andy Warhol หน้าปัดมาลาไคท์ ตัวเรือนโรสโกลด์ พร้อมเสริมลุคด้วยสร้อย, กำไล และแหวน จากคอลเลกชั่น Possession
