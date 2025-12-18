บ้านกระทิงแดงรับ 1 ข่าวดี "แป้ง-พลอยวารินทร์" เผยทายาทคนที่ 2 มาแล้วจ้า!

ข่าวดีส่งท้ายปีจากสาว "แป้ง-พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์" หลานสาวสุดเลิฟมาดามปุ๋ง "ดารณี อยู่วิทยา" แห่งกระทิงแดง เมื่อสาวแป้งได้โพสภาพครอบครัวที่ประกอบด้วยสามี "ชาญเดช สัจจาไชยนนท์" และลูกสาวน้องโรสลินด์ ในบรรยากาศแสนอบอุ่นยามเย็นกับการเดินเล่นกันของ พ่อ แม่และลูกสาวในบ้านหลังใหญ่ ที่กำลังจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อกำลังจะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 คน!!
โดยสาวแป้งได้โพสเนื้อหาว่า "จากจุดเริ่มต้นของคน 2 คน กลายเป็น 3 และตอนนี้กำลังจะเป็น 4 ... น้องโรซี่ กำลังจะเป็นพี่สาวคนโตแล้ว" พร้อมโพสรูปภาพอัลตร้าซาวด์สมาชิกใหม่ที่กำลังจะลืมตาดูโลกในปี 2026 ที่จะถึงนี้...เรียกว่าเป็นข่าวดี น่ายินดีกับครอบครัว "อยู่วิทยา" และครอบครัว "สัจจาไชย์นนท์" ที่กำลังจะมีสมาชิกน้อยๆ อีกหนึ่งคนค่ะ
