เปิดกิจการตัวพ่อนักธุรกิจแห่งยุค ปีทองของ “เบียร์ ใบหยก” จับอะไรก็ปัง!

สำหรับคนไทยถ้าพูดคำว่า “ใบหยก” ส่วนใหญ่จะมีภาพจำการเป็นตึกสูงกลางกรุง ที่ถือครองสถิติตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยมานานหลายสิบปี แต่ทุกวันนี้ ถ้าไปถามเด็กเจนฯ ใหม่ถึงคำนี้ ภาพที่มีในหัวน่าจะเห็น หนุ่มร่างสูงมาดกวน ที่มาพร้อมกับแว่นตาดำ และสารพัดรถคันเท่ กับคำว่า “ไฮโซเบียร์” เพราะใครๆ ก็ต้องเคยเห็นคลิปเขาคนนี้ “เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก” ทายาทคนโตของตระกูลใบหยก ที่สวมหมวกหลายใบ เป็นทั้งนักธุรกิจ เจ้าพ่อวงการรถยนต์ และอินฟลูฯ คนดัง ที่ปีนี้นับว่าเป็นปีทองของเขาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ดูจะปังไปทั้งหมด
ถ้าให้ย้อนกลับไปสมัยเขาเพิ่งเรียนจบจากต่างประเทศ กลับเข้ามาช่วยดูแลกิจการโรงแรมในเครือใบหยกของ คุณพ่อพันธ์เลิศ ใบหยก ก็จะเห็นภาพเขาในมาดผู้บริหารที่ดูนิ่ง เรียบร้อย เคร่งขรึมสมกับเป็นพี่ชายคนโต จนเมื่อภายในหลังที่โซเชียลมีเดียเกิดบูม และมีบทบาททางการตลาดมากขึ้น นักธุรกิจหนุ่มคนนี้จึงก้าวเข้ามาจับกระแส เราจึงได้เห็นตัวตนอีกด้านภายใต้แว่นดำ ที่มีทั้งความป่วน กวน และความคิดสร้างสรรค์ สมกับเป็น CEO ยุคใหม่ ที่ทำคอนเทนต์ถูกใจเด็ก GenZ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับท็อปที่มีผู้ติดตามมากมาย แถมเผยให้เห็นไลฟ์สไตล์ต่างๆ ของเขา ที่ทุกวันนี้ก็ต่อยอดไปสู่ธุรกิจต่างๆ ได้อีกด้วย
วันนี้เราเลยจะพาคุณไปเปิดหมวกสารพัดใบของเขา ว่าตอนนี้มีกิจการอะไรที่ CEO คนเก่งนี้ต้องดูแลอยู่บ้าง เริ่มจาก ตำแหน่ง CEO บริหารโรงแรมในเครือใบหยก ที่ตอนนี้ขยับขยายมีแบรนด์นับสิบอยู่ในหลากหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมใบหยกสวีท, ใบหยกสกาย, ใบหยกบูทีค, ใบหยก หัวช้างเฮอริเทจ , โรงแรมจัสติซ, แบงค็อกมิดทาวน์, ควีนส์แลนด์ กรุงเทพฯ, ใบหยกจ๊าว ที่เชียงใหม่ หรือใบหยก ชาเลต์ ที่แม่ฮ่องสอน ฯลฯ
ถัดมาคือ การนั่งแท่น CEO เครือร้านอาหารเอฟเอบี (บริษัท Fab Food Holding) ที่ร่วมหุ้นกับอีก 2 นักธุรกิจใหญ่ อย่าง “เต้-ภูริต ภิรมย์ภักดี” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ “ฉาย บุนนาค” รักษาการประธานกรรมการบริหาร บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยไฮโซเบียร์ดูแลแบรนด์ร้านอาหารเกือบสิบแบรนด์ รวมแล้วเกินกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Santafe, เจ๊แดง สามย่าน, Yamachan, Uchidaya Ramen, Ramen Desu ฯลฯ
ไฮโซเบียร์มีแพสชั่นการทำร้านอาหารมาโดยตลอด ทั้งเป็นผู้นำพาแบรนด์ดังจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ราเมน หรือขนมหวาน มาเปิดตลาดที่เมืองไทย รวมทั้งสร้างสรรค์แบรนด์ของตัวเองขึ้นมา แต่ที่เห็นจะฮือฮาสุดคือ การจับมือกับตำนานความอร่อยแห่งสามย่าน อย่าง เจ๊แดง มาปลุกปั้นแบรนด์ให้กลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ และขยายสาขาให้เข้าถึงผู้คนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ล่าสุด ได้สร้างกระแสคืนชีพ ซานตา เฟ่ สเต็กสัญชาติไทย ให้กลับมาคึกคักสดใส ใช้สีส้มเรียกความน่าสนใจ มีแคมเปญสอดคล้องไลฟ์สไตล์ทันสมัย เรียกวัยรุ่นเจนฯ ใหม่ให้เข้ามาใช้บริการได้สำเร็จ
ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งกิจการที่เขารักมาก คือ Top Secret Thailand ธุรกิจแต่งรถยนต์ ซึ่งถ้าใครติดตามเขามาโดยตลอด จะรู้ว่า CEO หนุ่มคนนี้รักรถมาก ไม่ว่าจะรถแรง รถแต่ง สารพัดแบรนด์ จากการทำคลิปแชร์เกี่ยวกับรถคันโปรด การซ่อมรถ แต่งรถ จนกระทั่ง ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนประจำประเทศไทยของ Top Secret สำนักแต่งรถระดับโลกจากญี่ปุ่น สร้างความฮือฮาให้กับวงการรถยนต์บ้านเรา จนขนาดตอนทำเสื้อท็อปซีเคร็ตออกมาขาย คนแห่ไปซื้อเป็นพันเกือบทำสยามแตกมาแล้ว ช่วงนี้จะเห็นเขาเดินสายไปร่วมจอยงานยานยนต์ต่างๆ ทั่วประเทศ แถมยังรับตำแหน่งพรีเซนเตอร์ เป็นพาร์ตเนอร์ทำโปรเจกต์และโครงการร่วมกันกับแบรนด์ดังๆ ระดับโลกมากมาย
เรียกได้ว่าเขาคือ สุดยอด CEO เพราะการจะเป็นทั้งอินฟลูฯ คนดัง พร้อมดูแลกิจการในมือมากมายขนาดนี้ ต้องอาศัยความขยันอุตสาหะ การแบ่งเวลา บริหารทั้งเรื่องธุรกิจ เรื่องครอบครัว และเรื่องส่วนตัวให้ลงตัวได้ขนาดนี้ ก็ต้องขอปรบมือให้กับหนุ่มเบียร์ ใบหยก แบบดังๆ ให้เลยคร่า