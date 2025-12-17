เปิดรายละเอียดเงิน 14 ล. ไฮโซ “ต” ติดหนี้เพื่อนไฮโซ “น”

หลังเป็นข่าวทอล์ฟออฟเดอะทาวน์ระดับประเทศ ระหว่างไฮโซ “ต” ที่มีนามสกุลดังระดับโลก ติดหนี้เพื่อนไฮโซ “น” นักธุรกิจและไฮโซผู้นำเข้าและจำหน่ายรถซูเปอร์คาร์สัญชาติอิตาลีนับสิบล้านบาท แล้วยังไม่ยอมคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนด จนขณะนี้ติดต่อไม่ได้ ปิดช่องทางการสื่อสารทั้งหมด แล้วหนีไปต่างประเทศแล้ว!
และนี่คือ รายละเอียดคร่าวๆ ของเงินกู้จำนวน 14 ล้านบาท ซึ่งสำหรับคนรวยมากๆ แล้ว อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เยอะแยะอะไร แต่มันจะเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆ และคนรอบข้างให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนที่คิดไม่ซื่อกับเพื่อนที่ไว้ใจและสนิทสนามกันมากขนาดนี้
โดยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ไฮโซ “น” ไม่ได้ประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้เป็นอาชีพ และการให้กู้ครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือไฮโซ “ต” เพื่อใช้ในกิจการส่วนตัว โดยมีการให้กู้เงินจำนวน 2 ครั้ง ในปี 2566 ซึ่งได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์กันจริงจัง จำนวนเงิน 11,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยต่อปี แต่พอถึงวันครบกำหนดชำระ ไฮโซ “ต” ก็ยังไม่ชำระหนี้ใดๆ
ต่อมา ไฮโซ “ต” ได้ส่งข้อความมาหยิบยืมเงินอีกเป็นครั้งที่สองผ่านไลน์ โดยมีข้อความแชตคุยกันชัดเจน รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท แต่แบ่งเป็นโอนสองครั้ง ซึ่งด้วยความที่ไฮโซ “น” ไว้ใจไฮโซ “ต” จึงได้โอนครั้งแรกไปก่อนจำนวน 2,000,000 บาท และอีกครั้ง จำนวน 1,000,000 บาท
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ไฮโซ “ต” ก็ยังไม่ชำระคืน ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยของทั้ง 2 สัญญา โดยไฮโซ “น” ได้ติดตามและทวงถามหลายครั้ง และไฮโซ “น” ได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้ที่ผ่านมา แต่ไฮโซ “ต” ได้รับหนังสือ แล้วยังเพิกเฉยไม่ชำระหนี้
เมื่อมีการผิดสัญญาและการทวงถาม หลังจากถึงกำหนดชำระเงินต้น (ปี 2566) ไฮโซ “น” ได้ทวงถามหลายครั้ง แต่ไฮโซ “ต” กลับเลื่อนกำหนดเวลาเรื่อยๆ โดยไม่มีการคืนเงิน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ไฮโซ “ต” ได้มีการเสนอแนวทางใหม่ว่า ให้ไฮโซ “น” และหุ้นส่วน (ธุรกิจรถเก่า) ไปกู้เงินจากบริษัทของเขาเอง โดยเขาจะเป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้ได้เงิน 14 ล้านบาท มาคืนให้ไฮโซ “น” ไฮโซ “น” เห็นว่าแนวทางนี้ มีความแปลก และไม่โปร่งใส จึงปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม ไฮโซ “น” ยังรอจนถึงเดือนเมษายน 2568 และทวงถามอีกครั้ง แต่ไฮโซ “ต” แจ้งว่า จะคืนเงินในเดือนกรกฎาคม 2568
ส่วนความชัดเจนของเจตนาไม่ชำระ คือ เมื่อถึงเดือนกรกฎาคม 2568 ไฮโซ “ต” แจ้งว่า ธุรกิจมีปัญหา แล้วจะไม่จ่ายดอกเบี้ยอีกต่อไป โดยเงินต้น 14 ล้านบาทจะคืนได้ใน ปี 2570 โดยอ้างว่าจะต้องขายบริษัทก่อน จากนั้นไฮโซ “น” ได้แจ้งอย่างชัดเจนว่า ไม่สามารถรอได้อีก และมีความจำเป็นต้องใช้เงิน แต่ไฮโซ “ต” กลับตอบว่า “ถ้าถูกฟ้อง ก็จะอ้างว่าได้พยายามคืนแล้ว ด้วยการให้หุ้นส่วนของไฮโซ “น” ไปกู้เงินจากบริษัทของเขาเอง”
เอิ่ม... ได้ยินได้ฟังมาขนาดนี้แล้ว สรุปว่า ใครเป็นเจ้าหนี้และใครเป็นลูกหนี้กันแน่! และดูเหมือนลูกหนี้อย่างไฮโซ “ต” จะไม่ได้รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวกับเงินนับสิบล้านที่เจ้าตัวได้หยิบยืมไปจากเจ้าหนี้เลย ...ตอนยืมใช้ความสนิทสนมจากความเป็นเพื่อน แต่ตอนคืนเงินนี่ยากเย็น และซับซ้อน พลิกแพลงเหมือนไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนเลย!!?
#CelebOnline #ไฮโซตอ #ไฮโซติดหนี้ #ไม่ยอมใช้หนี้ #ข่าวไฮโซ #ข่าวTiktok #ข่าวเซเลบ